Vale do Anhangabaú promove qualidade de vida e apoio à saúde mental no Setembro Amarelo

O Novo Anhangabaú segue comprometido em proporcionar aos visitantes do centro oportunidades de lazer, qualidade de vida e aprendizado. E, neste mês, promove a campanha Setembro Amarelo, que visa a prevenção do suicídio, com atividades educativas e informativas gratuitas nos dias 13, 20 e 27 de setembro.

A campanha, iniciada na década de 90, continua a ser amplamente disseminada e desempenha um papel crucial na promoção da saúde mental e na prevenção do suicídio, com os especialistas no tema oferecendo suporte essencial. Nesse contexto, o Novo Anhangabaú conta com a colaboração do CAPS IJ Sé – Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil, do SPVV Bela Vista – Serviço de Proteção à Criança e Adolescente Vítima de Violência, do CAPS AD Centro – Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Outras Drogas e do CAPS Adulto – Centro de Atenção Psicossocial.

As instituições colaboram continuamente para oferecer apoio e promover a conscientização ao longo do ano. Paulete Secco Zular, coordenadora regional de saúde do centro da Secretaria Municipal de Saúde, enfatizou a relevância dessas ações, destacando: “Essas atividades não apenas fortalecem a rede de apoio, mas também aumentam a conscientização sobre a saúde mental, chamando a atenção da população sobre escolhas de ligação com a vida, ampliação dos laços sociais e envolvimento com o coletivo. Permitindo que a população reflita como conduzir sua escolha na direção da vida”.

Confira abaixo todas as atividades da campanha:

No dia 13 de setembro, sexta-feira, das 14h às 15h, o Vale recebe uma roda de conversa interativa sobre os Fatores de Proteção e Saúde Mental, organizada pelo Serviço de Proteção à Criança e Adolescente Vítima de Violência (SPVV) e o Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil (CAPS IJ). Esta atividade proporciona um espaço acolhedor para facilitar a discussão e troca de experiências sobre a importância da proteção e suporte na saúde mental de crianças e adolescentes.

Ainda no dia 13 de setembro, das 19h às 20h, o Centro de Valorização da Vida (CVV) conduz uma atividade interativa denominada como Valorizar a Vida. A programação inclui a exibição de um curta-metragem seguido por um bate-papo com os participantes.

No dia 20 de setembro, sexta-feira, das 14h às 15h, o projeto Gira CAPS Amarelo, promovido pelo Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD), traz uma animada roda de samba para o Vale do Anhangabaú oferecendo uma experiência cultural envolvente. Encerrando a programação do mês, no dia 27 de setembro, sexta-feira, das 14h às 15h30, o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS Adulto) apresenta um Cine Debate. A atividade incluirá a exibição de um filme relevante para o tema do Setembro Amarelo, seguida de um debate com os participantes.

Além das ações gratuitas, o Novo Anhangabaú, em parceria com o setor de Recursos Humanos do Grupo WTORRE promoverá ações direcionadas aos trabalhadores da concessão para contribuir com a experiência de cuidado e relacionamento no ambiente de trabalho

Confira a programação completa do Novo Anhangabaú no site ou nas redes sociais.

Serviço – Campanha Setembro Amarelo no Novo Anhangabaú

Local: Vale do Anhangabaú, s/n – Centro – São Paulo – SP

Como chegar: Metrô – Estações São Bento e Anhangabaú