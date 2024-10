Vale do Anhangabaú oferece semana repleta de música e atividades gratuitas

A semana no Novo Anhangabaú promete muita música e entretenimento para todos os gostos, começando com uma animada aula de Hip Hop na terça-feira, 29/10, das 18h às 20h, onde os participantes poderão explorar a energia e originalidade dessa dança urbana. Na quinta-feira, 31/10, das 20h às 22h, é a vez do Forró Do Bom, oferecendo a chance de aprender ou aperfeiçoar passos desse tradicional ritmo brasileiro. No sábado, 02/11, o dia começa com o Circuito de Patins, das 11h às 15h, e à noite, das 19h às 7h, o Vale se transforma com a festa Music On, trazendo um dos maiores nomes da música eletrônica mundial, Marco Carola. Encerrando o fim de semana, no domingo, 03/11, das 16h às 18h, o Skate Park Livre será o ponto de encontro dos skatistas de todos os níveis. A programação ainda inclui samba rock, funk, meditação, zumba e muito mais, celebrando a diversidade cultural e a vitalidade do centro de São Paulo.

Música e entretenimento no Novo Anhangabaú!

Na terça-feira, 29/10, das 18h às 20h, o Vale do Anhangabaú é palco de uma animada aula de Hip Hop, um estilo de dança urbana que surgiu nos Estados Unidos no final dos anos 70 e rapidamente conquistou o mundo. Com movimentos marcados pela energia, força e originalidade, o Hip Hop faz parte das famosas Street Dances, junto a estilos como Locking, Popping, Breaking, C-walk e Krump. É a oportunidade ideal para quem deseja explorar sua criatividade e a potência desse estilo, compondo sequências dinâmicas e impactantes.

Na quinta-feira, 31/10, das 20h às 22h, o Forró Do Bom ocupa o Vale, trazendo a chance perfeita para iniciantes e dançarinos experientes aperfeiçoarem seus passos nesse tradicional ritmo brasileiro. Sob a orientação de especialistas, os participantes poderão se arriscar nos traçados característicos do forró, vivenciando uma noite que une música e dança em perfeita harmonia para animar o público.

Abrindo novembro em grande estilo, em parceria com o Novo Anhangabaú, a festa Music On será realizada no sábado, 02/11, das 19h às 7h, no coração de São Paulo, destacando o centro da cidade como cenário de grandes eventos culturais. A presença de Marco Carola, um dos maiores nomes da música eletrônica mundial, no Vale do Anhangabaú, reforça o papel central do espaço como um ponto de convergência cultural e celebração artística.

Corpo em movimento!

No sábado, 02/11, das 11h às 15h, o Circuito de Patins será a grande atração para as crianças. O espaço, repleto de obstáculos e desafios característicos da prática de patinação, oferece o ambiente perfeito para os pequenos desenvolverem suas habilidades no esporte. Com o apoio de monitores especializados, os participantes contarão com toda a segurança e orientação necessárias, garantindo uma experiência educativa e divertida.

No domingo, 03/11, das 16h às 18h, o Skate Park Livre abre suas portas para skatistas de todos os níveis, oferecendo um espaço dedicado à prática livre e ao aprimoramento de manobras, especialmente em obstáculos. Os participantes contarão com a orientação de especialistas que ajudarão a aumentar a confiança e as técnicas no esporte. Para quem está começando, haverá suporte adequado para dar os primeiros passos no mundo do skate, tornando essa uma oportunidade imperdível para os amantes da modalidade.

Outras atividades da semana:

A programação conta ainda com Ensaio Aberto: Benza Deusas (segunda, das 20h às 22h), Ensaio de Ala Cênica (terça, das 20h às 22h), Projeto Conexão (quarta, das 18h às 22h), Funk (quinta, das 19h às 20h), É Noite de Samba Rock (sexta, das 19h às 23h), Meditação e Aromas (sábado, das 11h às 12h) e Zumba (domingo, das 16h às 18h).

Confira a programação completa do Novo Anhangabaú

Serviço – Programação Novo Anhangabaú

Local: Vale do Anhangabaú, s/n – Centro – São Paulo – SP

Como chegar: Metrô – Estações São Bento e Anhangabaú

Gratuito