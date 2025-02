Vale do Anhangabaú inicia o mês de março com programação gratuita 

O Novo Anhangabaú segue movimentando o centro de São Paulo com uma programação gratuita que valoriza arte, cultura e lazer para todos os públicos. Durante as primeiras semanas de março, o espaço recebe eventos que destacam a expressão artística feminina, a cultura hip hop, aulas dinâmicas de patinação e roller dance, além de danças afro e uma competição de forró que promete agitar o Vale.

Confira os destaques:

Em comemoração ao Dia Internacional das Mulheres, na quinta-feira (06), das 17h às 21h, acontece o evento Mulher e Arte. Durante a programação, o artista João do Belmonte transformará uma geladeira em desuso em uma biblioteca móvel, que ficará instalada na Galeria Prestes Maia. Enquanto a intervenção artística é realizada, grupos compostos por mulheres farão apresentações especiais, reforçando o protagonismo feminino na arte e na cultura.

Já a tradicional Batalha do Vale retorna na sexta-feira (07), das 19h às 22h, em mais uma edição dos duelos de rimas onde MCs transformam palavras em potentes manifestações culturais. Mais do que uma competição, a batalha é um espaço de resistência e expressão artística, reunindo talentos para celebrar a cultura Hip Hop.

Para quem quer aprender ou aprimorar habilidades sobre rodas, as aulas de Patinação e Roller Dance do Novo Anhangabaú são uma excelente opção. Na terça-feira (11), das 19h às 22h, a atividade trabalha equilíbrio, coordenação e resistência física, atendendo desde iniciantes até praticantes avançados. Já a aula de roller dance mistura a técnica da patinação com a expressividade da dança, ensinando coreografias ritmadas que estimulam a criatividade e a confiança corporal.

Sábado no Vale do Anhangabaú – O Afro Dance Class abre o final de semana, no dia 15 de março, das 14h às 18h, com uma imersão cultural que explora danças afro e seus significados históricos e contemporâneos. A atividade combina práticas e conhecimentos teóricos, permitindo que os participantes se conectem com a história e as influências dessas danças na cultura global. Independente do nível de experiência, todos podem participar e vivenciar essa expressão artística cheia de energia.

O Campeonato Raízes do Forró estreia sua primeira edição, ainda no clima do Carnaval, das 17h às 22h, trazendo uma grande celebração do forró para o centro de São Paulo. A competição amadora de dança é aberta ao público e conta com a parceria dos coletivos Forró do Bom, Forró Pé de Calçada e Casa Fuzuê.

O Afoxé Vozes do Òrun, iniciativa do Coletivo Voz dos Tambores, encerra o sábado com um ensaio aberto para compartilhar com o público as tradições musicais de matriz africana. Durante a atividade, das 18h às 21h, os participantes vão vivenciar cantigas, danças e ritmos tocados em tambores, agogôs e agbês, em uma experiência rica de espiritualidade e valorização cultural.

Com uma programação diversa e inclusiva, o Novo Anhangabaú reafirma seu compromisso como um dos principais pontos culturais e de lazer de São Paulo. Todas as atividades são gratuitas e abertas ao público.

Confira a programação completa do Novo Anhangabaú no site ou nas redes sociais.

Serviço – Programação Novo Anhangabaú

Local: Vale do Anhangabaú, s/n – Centro – São Paulo – SP

Como chegar: Metrô – Estações São Bento e Anhangabaú

Instagram: @novoanhangabau

Tik Tok: @novoanhagabau

Gratuito