Vale do Anhangabaú encerra a última semana de novembro com programação cultural diversificada

O Novo Anhangabaú celebra a reta final de novembro com uma programação vibrante que combina música, cultura e diversidade no coração de São Paulo. Entre os destaques estão os Ensaios Abertos das fanfarras As Obscênicas e Camaleoa, além de oficinas culturais como a Dança dos Povos. O espaço também oferece atividades gratuitas ao longo da semana, incluindo jiu-jítsu, Lab Breaking, batalhas de rima e muito mais.

Na quarta-feira, 27 de novembro, das 20h às 22h, acontece o Ensaio Aberto com As Obscênicas, uma fanfarra feminina e feminista que, há cinco anos, ocupa palcos, ruas e avenidas com instrumentos de sopro, percussão e muita atitude. O repertório mistura jazz, samba, funk e groove, proporcionando uma experiência musical única que reafirma o protagonismo das mulheres na música e no espaço público.

Na quinta-feira, 28 de novembro, das 20h às 22h, será a vez da Fanfarra Camaleoa, um grupo de amigos apaixonados por carnaval e música que transforma as ruas com sua diversidade sonora. Misturando sopro e percussão, o repertório inclui marchinhas, samba, MPB, funk, rock e pop internacional, prometendo uma noite de alegria e cores vibrantes no Vale.

Na sexta-feira, 29 de novembro, das 16h às 18h, a Dança dos Povos ganha destaque, oferecendo oficinas de danças tradicionais como sociais, ciganas e étnicas. A atividade é conduzida por artistas e pesquisadores que compartilham a riqueza cultural e patrimonial desses ritmos com o público, promovendo a diversidade e a vivência cultural.

A programação conta ainda com Jiu-Jítsu (segunda, das 21h às 22h), Afoxé Omode Obá (terça, das 19h às 22h), Projeto Conexão (quarta, das 18h às 22h), Batalha do Point (quinta, das 19h às 23h) e Lab Breaking (sexta, das 19h às 22h).

Serviço – Programação Novo Anhangabaú

Local: Vale do Anhangabaú, s/n – Centro – São Paulo – SP

Como chegar: Metrô – Estações São Bento e Anhangabaú

