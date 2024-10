Vale do Anhangabaú celebra cinema e música com programação gratuita diversificada

O centro de São Paulo se transforma em um vibrante ponto de resistência cultural e celebração artística entre os dias 14 e 20 de outubro, com uma programação que inclui música, cinema e atividades diversas. Na terça-feira, o Afoxé Ọmọdé Ọba traz o ritmo ancestral do Ijexá para o coração da cidade paulistana, enquanto na quinta-feira, embaixo do Viaduto do Chá, o público poderá assistir a sessões especiais da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Iniciando o final de semana, no sábado, o Ampli Fyah SP ocupa o Vale com o som potente do Sound System, conectando o público com artistas locais e celebrando a cultura de rua. Além disso, a semana conta com atividades fixas, como Aula de Charme, Batalha do Point, Dança dos Povos e o Espaço Kids, garantindo opções para todas as idades e interesses.

Confira a seguir mais informações sobre as atividades destaques desta semana:

Na terça-feira, das 19h às 22h, o Afoxé Ọmọdé Ọba leva ao Vale do Anhangabaú o ritmo do Ijexá, consagrado a Oxum e Oxalá. Desde 2019, o grupo realiza cortejos pelas ruas de São Paulo, resgatando memórias ancestrais negras de terreiros. Com música, dança e poesias, eles transformam o centro de São Paulo em palco de resistência cultural, desafiando preconceitos e celebrando a riqueza das tradições afro-brasileiras.

No dia 17 de outubro, quinta-feira, das 18h30 às 22h, o Vale será cenário de sessões especiais da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Embaixo do Viaduto do Chá, o público poderá assistir a obras premiadas – como os curtas metragens Gratidão, Roubar um Plano, Sebo, Um cão anda lúcido, Entre raízes, As melhores histórias de amor duram poucos minutos e o filme La Chimera – em duas exibições ao ar livre, sendo a primeira às 18h30 e a segunda, às 20h00. O evento traz o melhor do cinema mundial para o coração da cidade, tornando a experiência acessível e democrática.

Iniciando o final de semana, das 16h às 22h, no sábado (19), o projeto Ampli Fyah SP ocupa o Vale do Anhangabaú transformando o local em um ponto de encontro vibrante para jovens e adultos que compartilham a paixão pela música e pela cultura de rua. Promovido pelo coletivo Udub 420 Sound System, o evento oferece uma experiência imersiva na cultura Sound System, conectando o público com artistas locais. Além das apresentações musicais, a programação inclui atividades que promovem o sentimento de pertencimento ao território e a valorização da identidade cultural. Essa ocupação cultural cria um ambiente acolhedor e dinâmico, onde a interação e a convivência se tornam ferramentas de expressão e resistência urbana.

Outras atividades da semana:

A programação conta ainda com Aula de Charme (segunda, das 20h às 22h), Ensaio Ala Cênica (terça, das 20h às 22h), Projeto Conexão (quarta, das 18h às 22h), Batalha do Point (quinta, das 19h às 23h), Dança dos Povos (sexta, das 16h às 19h), Espaço Kids (sábado, das 13h às 19h) e Fit Dance (domingo, das 14h às 16h).

Confira a programação completa do Novo Anhangabaú no site ou nas redes sociais.

Serviço – Programação Novo Anhangabaú

Local: Vale do Anhangabaú, s/n – Centro – São Paulo – SP

Como chegar: Metrô – Estações São Bento e Anhangabaú

Site: www.novoanhangabau.com.br/agenda

Newsletter Vale Conferir: novoanhangabau.com.br/valeconferir

Instagram: @novoanhangabau

Tik Tok: @novoanhagabau

Gratuito