Vale do Anhangabaú amplia programação de lazer no centro de SP

De 10 a 16 de fevereiro, o Novo Anhangabaú segue se consolidando como um polo cultural e de lazer no Centro Histórico de São Paulo, oferecendo uma programação semanal diversificada e gratuita para o público paulistano. Com atividades que vão da música às danças urbanas, o Vale reafirma seu papel como um espaço de convivência, diversidade e expressão artística. Confira a seguir os destaques da programação:

Na quarta-feira (12/02), das 19h às 22h, o Open Hip Hop Training promove um espaço colaborativo onde dançarinos de diferentes níveis, admiradores da cultura hip hop e o público em geral se encontram para celebrar a arte da dança e a riqueza dessa cultura. A atividade incentiva a criatividade, a expressão pessoal e o intercâmbio de ideias e estilos, fortalecendo os laços comunitários e criando um ambiente de pertencimento.

Na quinta-feira (13/02), das 19h às 20h, o Forrozinho do Bom introduz crianças ao universo do forró por meio de atividades lúdicas e dinâmicas de dança em pares. A iniciativa desenvolve habilidades motoras, sociais e cognitivas, proporcionando uma experiência divertida e educativa para os pequenos.

Realizada pela GST CREW, a Batalha do Vale é um duelo de rimas onde MCs transformam palavras em potentes manifestações artísticas e sociais. Mais do que uma competição, o evento é um espaço de resistência e acontece na sexta-feira (14/02), das 19h às 22h, no Vale do Anhangabaú.

Iniciando o final de semana, no sábado (15/02), das 14h às 23h, a fusão entre Naturaiz e Under Effect celebra a conexão com a natureza, o resgate cultural e a expressão musical, através da música eletrônica, consolidando o Novo Anhangabaú como palco de manifestações artísticas inovadoras.

Outras atividades da semana:

A programação conta ainda com Ensaio Aberto: Benza Deusas (segunda, das 20h às 22h), Ensaio de Ala Cênica (terça, das 20h às 22h), Ensaio Aberto: As Obscênicas (quarta, das 20h às 22h), Ensaio Maracatu Bloco de Pedra (quinta, das 19h às 22h), Tocando e Dançando com o Sagrado (sexta, das 19h às 22h), Espaço Kids (sábado, das 13h às 16h), Sons do Vale: Calanga Paredão (domingo (16/02), das 19h às 21h).

Sesc Verão 2025 | Até 23/02

Sob o tema “No Centro, da Praia!”, o projeto transforma o Vale em um verdadeiro litoral urbano, com uma quadra de areia sob o Viaduto do Chá para práticas como vôlei de praia, beach tennis e frescobol. Durante a semana comemorativa do aniversário de São Paulo, o Sesc Verão também oferecerá atividades especiais que celebram a data, com recreação livre, orientada e ritmos de verão.

Serviço – Programação Novo Anhangabaú

Local: Vale do Anhangabaú, s/n – Centro – São Paulo – SP

Como chegar: Metrô – Estações São Bento e Anhangabaú

Gratuito