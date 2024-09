Vale a pena chutar na prova do Enem?

A prova do Enem 2024 se aproxima e cerca de 5 milhões de candidatos devem realizar o exame em novembro. Em meio a tantas questões a serem respondidas dentro de um prazo determinado de tempo, muitos estudantes têm um dilema comum: chutar nas questões que não sabem ou não vão ter tempo de responder, vale a pena? Afinal, a correção da prova vai além da simples contabilização de acertos e erros e a nota de cada aluno pode variar.

O Enem utiliza a Teoria de Resposta ao Item (TRI), uma metodologia que atribui pesos diferentes para cada questão, considerando não apenas o acerto ou erro, mas também a coerência do desempenho do aluno. “A TRI tem como objetivo identificar se o estudante realmente sabe o conteúdo ou se acertou uma questão por sorte, o famoso ‘chute’”, explica o professor de química e diretor da Plataforma Professor Ferretto, Michel Arthaud.

Ainda segundo com ele, “Apesar da pressão do tempo e das questões complexas, é importante entender como o sistema de correção da prova funciona antes de adotar essa estratégia”, diz.

Como a TRI impacta a nota final?

No Enem, a TRI avalia o padrão de respostas do estudante. Quando ele acerta questões fáceis e médias, mas erra as mais difíceis, a nota tende a ser coerente com o desempenho. No entanto, se o aluno acerta uma questão difícil e erra várias fáceis, o sistema pode interpretar que houve um acerto por acaso, reduzindo o peso daquela questão na nota final.

“Por isso, chutar pode não ser uma boa estratégia, especialmente quando se trata de questões de nível elevado”, adverte Michel. Ele recomenda que, em vez de apostar no chute, os estudantes foquem em eliminar alternativas improváveis e, assim, aumentem as chances de acertar as respostas que estão em dúvida.

Uma estratégia de eliminação eficiente

“A TRI não penaliza diretamente o chute, mas ela detecta incoerências no padrão de respostas. Se o aluno acerta questões difíceis e errar as fáceis, o sistema pode interpretar que aquele acerto foi sorte, e não conhecimento”, explica o docente. O ideal é que o estudante aplique a técnica de eliminação de alternativas improváveis, aumentando suas chances de sucesso sem comprometer sua coerência na prova.

“Quando o estudante se depara com uma questão difícil, o ideal é aplicar a técnica de eliminação. Primeiro, ele deve ler atentamente o enunciado para identificar pistas que ajudem a eliminar as alternativas mais improváveis. Em seguida, é importante focar na comparação das opções restantes e escolher a mais coerente com os conhecimentos que já possui. Mesmo sem certeza absoluta da resposta, essa estratégia aumenta significativamente as chances de acerto, sem comprometer a coerência na prova, algo essencial na TRI”, explica Michel.

Assim, compreender o funcionamento da TRI e aplicar estratégias inteligentes pode fazer toda a diferença para os candidatos. Ao invés de recorrer ao chute aleatório, o uso de técnicas como a eliminação de alternativas improváveis aumenta as chances de sucesso e mantém a coerência do desempenho. “O importante é focar nas questões onde o conhecimento está mais seguro e aplicar a técnica de eliminação com cuidado nas demais”, conclui o professor de Química.