Valda Stange é reconhecida com o Prêmio LIDE Mulher

Valda Stange, CEO da TopMed, venceu o prêmio LIDE Mulher, na categoria Liderança Empresarial. Promovida pelo Sistema LIDE Santa Catarina, a distinção é considerada o “Oscar Empresarial” do Estado e foi entregue na noite desta quarta-feira (06/11), na Alameda Casa Rosa, em Florianópolis.

A premiação reuniu cerca de 250 convidados e celebrou a 11ª edição do evento, que reconheceu líderes e empresas em diversas categorias, como Prêmio Líder Setorial, Prêmio Líderes ESG, Prêmio Destaque Empresarial e Liderança Empresarial.

Além disso, a cerimônia contou com homenagens especiais, totalizando 32 reconhecimentos ao longo da noite. Fortalecimento da liderança feminina A cerimônia deste ano foi marcada pela forte presença feminina, refletindo a crescente importância das mulheres em posições de liderança no setor empresarial.

“A conquista deste prêmio é muito especial, pois representa não apenas um orgulho pessoal, mas a celebração da inteligência, resiliência e determinação da liderança feminina. Este reconhecimento homenageia cada mulher que, no mundo corporativo, supera desafios e transforma realidades. Que cada uma se sinta inspirada a seguir ampliando seu impacto e fazendo a diferença. Divido este momento com todas elas e com o time da TopMed, cuja dedicação e talento nos impulsionam a expandir o acesso à saúde de qualidade e a promover mudanças positivas no setor de saúde digital,” afirma Valda Stange.

“Essas líderes alcançaram resultados excepcionais em suas empresas e inspiram outras mulheres a buscarem espaços de destaque no mercado”, destacou Delton Batista, presidente do LIDE SC. Ele enfatizou que “as mulheres trazem uma visão inovadora e essencial para o desenvolvimento dos negócios. Seu papel é fundamental para construirmos um futuro mais justo e sustentável”.