Vai viajar? Passe antes no Ambulatório dos Viajantes para atualizar situação vacinal

O Ambulatório dos Viajantes é uma iniciativa da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) que promove orientações com médicos e esclarece dúvidas sobre as principais doenças nos locais visitados. O atendimento pode ser agendado previamente em quatro unidades do estado: Hospital das Clínicas, Instituto de Infectologia Emílio Ribas, Unifesp (Universidade Federal de São Paulo) e no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (HCFMUSP).

No serviço são prestadas orientações como, doenças transmitidas por água e alimento, picada de mosquito, acidente com animais peçonhentos ou possíveis transmissores da raiva, violência urbana e até cuidados durante o voo para a prevenção de trombose venosa.

A diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE), Tatiana Lang, destaca alguns cuidados ao viajar. “É importante se atentar a qualquer sintoma diferente que possa aparecer durante a viagem ou ao retornar para o Brasil. Sinais como febre, diarreia, dificuldades respiratórias e manchas pelo corpo devem ser investigadas com um médico, informando os locais por onde viajou”.

Segundo a especialista, manter-se alerta é fundamental até mesmo para o monitoramento da ocorrência de doenças de outros países que podem gerar outros casos na população. “Para evitar esse cenário, é recomendável verificar a situação vacinal com antecedência à viagem e se organizar para a imunização, caso seja necessário. Vale lembrar que as vacinas também estão disponíveis nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs)”.

Quais vacinas tomar antes de viajar?

A obrigatoriedade de vacinação varia em cada país, entretanto, como forma de prevenção é recomendável verificar a situação vacinal para as seguintes doenças:

Febre amarela: Alguns países exigem a vacinação e comprovação por meio da apresentação do Certificado Internacional de Vacinação ou Profilaxia (CIVP). A dose deve ser administrada pelo menos 10 dias antes do embarque para garantir o desenvolvimento da imunidade. A imunização é feita em dose única e protege contra o contágio ou a forma grave da doença.

Poliomielite: Alguns países se mantêm endêmicos e apresentam risco ou surto da doença, podendo causar a reinserção de casos da doença no Brasil. O Ministério da Saúde orienta a administração da dose pelo menos 4 semanas antes da viagem. A vacinação é recomendada para crianças menores de 5 anos e para viajantes que vão a países onde a doença é endémica.

Sarampo e rubéola: Alguns países também permanecem endêmicos para essas doenças, apresentando até mesmo óbitos, sendo a vacinação a principal forma de se proteger. A imunização deve ser feita pelo menos 15 dias antes da viagem.

Pessoas de 12 meses a 59 anos de idade têm indicação para serem vacinadas contra o sarampo. Já adolescentes e adultos não vacinados devem iniciar ou completar o esquema vacinal.

Difteria e tétano: São doenças graves e potencialmente letal, cuja proteção pode ser feita por meio da vacinação. A vacina adsorvida difteria e tétano adulto (dT) é indicada para adultos e crianças a partir dos 7 anos de idade, com dose de reforço a cada dez anos.

Raiva: A vacina antirrábica é recomendada para crianças e adultos expostos a ataque e lambeduras de animais sem imunização contra raiva. A depender do destino de viagem, o contato com bichos infectados pode ser intensificado, transmitindo a doença para humanos.

Como acessar o serviço?

Para o agendamento, é necessário informar nome completo, data de nascimento, filiação, telefone de contato, horário de interesse (manhã ou tarde) e sugestão de data. As consultas serão marcadas mediante a disponibilidade de atendimentos, tentando respeitar o mais próximo possível da opção desejada.

SÃO PAULO

Núcleo de Medicina do Viajante

Instituto de Infectologia Emílio Ribas

Telefone: 55 11 3896-1366

Endereço: Av. Dr. Arnaldo, 165 – Pacaembu

Contato para agendamento: medviajante@emilioribas.sp.gov.br

Ambulatório dos Viajantes

Hospital de Clínicas da USP

Contato para agendamento: 55 11 2661-6392

Endereço: Prédio dos Ambulatórios 4º andar – sala 8

Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, Cerqueira César – São Paulo – Capital

Aberto das 8h às 16h. Emergência 24h

Ambulatório de Medicina do Viajante

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP)

Endereço: Rua Borges Lagoa, 770- Vila Clementino

Contato para agendamento: 55 11 5084-5005

Horário de Atendimento: segunda a sexta das 13h30 às 17h.

RIBEIRÃO PRETO

Ambulatório de Medicina dos Viajantes

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – USP

Endereço: Av. Bandeirantes, 3900 – Monte Alegre- Campus – Ribeirão Preto/SP

Contato para agendamento: 55 16 3602-2695

Dia de atendimento: terças-feiras, 13h às 16h