Vai viajar neste final de ano? Fique atento aos falsos motoristas

Com a chegada das festas de final de ano, muitos brasileiros aproveitam os feriados para viajar, reencontrar familiares e descansar. No entanto, é importante estar atento aos “pescadores”: pessoas que abordam passageiros em aeroportos e rodoviárias, oferecendo viagens em carros ou táxis clandestinos a preços abusivos.

Mas a segurança é a principal preocupação. Quando os usuários solicitam uma viagem de um motorista parceiro por meio do aplicativo da Uber, recebem todas as informações necessárias para identificá-lo, como nome, foto, modelo e placa do veículo, além do valor total da viagem. Podem ainda acompanhar a rota calculada pelo aplicativo durante todo o percurso. Por isso, a Uber reforça que as viagens oficiais, que seguem as políticas da empresa e regras de segurança, são realizadas somente pela plataforma.

Quando uma viagem é feita fora da plataforma e, portanto, fora desses padrões, ela não oferece as ferramentas de tecnologia e processos de segurança da Uber, como a checagem de apontamentos criminais do motorista parceiro, além do seguro de acidentes pessoais e suporte para diferentes situações. As viagens clandestinas não seguem nenhuma norma de fiscalização e são consideradas ilegais pela Lei 13.460/2018 . Além de não regulamentadas, ainda há incertezas sobre a regularidade da habilitação do condutor e documentação do veículo, além de falta de transparência nos valores cobrados, o que pode resultar em prejuízos ao passageiro, já que muitos motoristas clandestinos usam rotas alternativas para evitar a fiscalização.

É importante ressaltar que os motoristas parceiros da Uber não podem oferecer viagens fora da plataforma, prática que viola os Termos e Condições do aplicativo. As equipes de tecnologia constantemente analisam denúncias de viagens suspeitas para identificar violações e, se confirmadas, os envolvidos podem perder acesso às suas contas na Uber.

A Uber disponibiliza ferramentas de segurança antes, durante e depois de cada viagem, tanto para os usuários quanto para os motoristas parceiros. Conheça alguns recursos disponíveis na plataforma:

U-Acompanha: Compartilhamento de viagens

Tanto motoristas parceiros quanto usuários podem compartilhar a viagem em tempo real com quem desejarem. A ferramenta é acionada por meio da Central de Segurança, identificada por um escudo sobre o mapa da viagem no aplicativo. Além disso, os usuários também podem cadastrar Contatos de Confiança para compartilhamento automático durante cada viagem.

U-Código: Código de verificação de viagens

Ferramenta de checagem via código ou PIN que consiste em uma senha que é mostrada no app do usuário ou motorista parceiro e precisa ser fornecida verbalmente para que a viagem seja iniciada no aplicativo – confirmando assim que tanto um quanto o outro estão na viagem correta.

U-Áudio (Gravação de Áudio)

Permite que usuários e motoristas parceiros gravem o áudio durante as viagens com o aplicativo para reportar pelos canais de suporte. Os arquivos permanecem criptografados nos dispositivos de quem realizou a gravação e só podem ser abertos pela Uber (que possui a chave da criptografia) se a parte decidir reportar um incidente de segurança e anexar o arquivo.

U-Help (Ligar para a Polícia)

Usuários e motoristas parceiros podem ligar diretamente do aplicativo para autoridades que operam pelo número 190, em caso de emergência ou situação de risco. O recurso pode ser usado por meio da Central de Segurança, identificada por um escudo sobre o mapa da viagem no aplicativo. Ao pressionar este botão, além de efetuar a ligação, o usuário será informado de sua localização atual e informações do veículo em viagem. No Rio de Janeiro, Maranhão, Amazonas, Pará e Bahia o recurso já foi integrado com o serviço 190 para que os operadores do serviço de emergência recebam automaticamente a localização em tempo real e os dados da viagem em que foi originada a chamada.