Vai-Vai confirma Racionais, Djonga e Negra Li em festa de comemoração aos 94 anos da escola

Uma das principais agremiações do Carnaval Brasileiro e maior campeã da tradicional festa paulistana, o Vai-Vai, comemora seus 94 anos.

Com 9 títulos como Cordão, 15 do Grupo Especial e 10 vice-campeonatos, a escola de samba celebra em janeiro de 2024 mais um ano com uma festa mais que especial.

O evento será no dia 27 de janeiro de 2024 (sábado) no Anhangabaú, palco de grandes acontecimentos da cidade e contará com grandes atrações que se identificam e muito com o que a escola levará para o Anhembi este ano: Racionais MCs, Negra Li, Djonga, Dexter, Thaide, Doce Encontro, Rappin’ Hood, Dj Fabio Rogério, Rafrou Godzilla, Di Função, Tasha e Tracie, Athalyba Man, DJ Cia e Nelson Triunfo, e, claro, a bateria Pegada de Macaco.

Como enredo de 2024, o Vai-Vai apresentará “Capítulo 4, Versículo 3 – Da Rua e do Povo, o Hip Hop: Um Manifesto Paulistano”, mostrando a rua como espaço em constante disputa pela arte na cidade de São Paulo. Celebra ainda os 40 anos da cultura Hip Hop no Brasil, exaltando a arte urbana por meio de suas vertentes – DJ, MC, Break e Grafitti. Ou seja, nada melhor do que comemorar no centro da cidade, com grandes ícones da cultura.

Sobre o enredo – Capítulo 4, Versículo 3

Lançada em 1994 pelos Racionais Mc’s, Capítulo 4 Versículo 3 é, também, um manifesto. Um retrato, um hino, um ícone que marca época, gerações e todo esse movimento cultural ao qual o Vai-Vai se refere no enredo.

Desta forma, o Vai-Vai – Escola de Samba do povo, da rua, do gueto – se torna porta-voz em um movimento que vai muito além do desfile que acontece em 10 de fevereiro de 2024. A escola propõe uma nova ordem para a cultura de São Paulo.

Sobre a escola

O Vai-Vai é uma das escolas de samba mais tradicionais de São Paulo.

Completamos 94 anos de existência em 01/01/2024! Nossa história atravessa gerações e com muito amor por nosso pavilhão, perdurará para sempre

O Grêmio Recreativo Cultural e Social Escola de Samba Vai-Vai é uma das principais agremiações do Carnaval Brasileiro e a maior campeã do Carnaval de São Paulo com 9 títulos como Cordão, 15 títulos do Grupo Especial e 10 vice-campeonatos.

O Vai-Vai, uma das mais populares escolas de samba de São Paulo, é oriunda de um grupo de sambistas que animavam a beira de campo nos jogos de um time de futebol dos anos 1920, o “Cai-Cai”. Sempre vistos como penetras e arruaceiros, sendo apelidados de modo jocoso como “a turma do Vae-Vae”, expulsos do Cai-Cai, eles criaram o “Bloco dos Esfarrapados”, e paralelamente, o ‘Cordão Carnavalesco e Esportivo Vae-Vae’, que foi oficializado em 1930.

O nome “Saracura”, sempre associado à escola, se deriva do riacho que corta o bairro do Bixiga e tinha essa ave de pernas finas abundante em suas margens. As cores do Vai-Vai são as mesmas cores do time Cai-Cai, invertidas, ou seja, se o Cai-Cai era Branco e Preto, o Vai-Vai fixou as cores em Preto e Branco. Os símbolos são uma coroa e ramos de café. A coroa simboliza a realeza e a magnitude da raça negra, naquela época era comum os negros se tratarem carinhosamente de “Oi Meu Rei, Oi Minha Rainha”, e os ramos de café simbolizam a maior fonte de riqueza econômica de São Paulo à época.

Uma vez que os desfiles das escolas de São Paulo foram oficializados em 1968, os cordões ainda tentaram resistir durante 3 anos, porém foram forçados a se adaptar à época, e em 1972, o cordão Vai-Vai se transformou em escola de samba. Na bateria foram introduzidos instrumentos leves como tamborim, pandeiro e cuíca, além do andamento e batida de samba, que se tornaram mais leves e com mais balanço. O estandarte cedeu lugar ao pavilhão e então nasceram a comissão de frente, a ala das baianas e as alegorias de mão.

Seus ensaios aconteciam tradicionalmente nas ruas do bairro, atraindo milhares de componentes, visitantes e turistas estrangeiros. Agora, com a desapropriação da antiga Sede Social devido as obras do Metrô de São Paulo, estamos promovendo nossos ensaios temporariamente na Quadra do Sindicato dos Bancários de São Paulo.

SERVIÇOS: Festa de comemoração dos 94 anos da Vai-Vai

Data: 27 de janeiro de 2024 (sábado)

Início do evento: a partir das 20h

Local: Vale do Anhangabaú ( Rua Formosa, s/n – São Paulo))

Acesso para deficientes: sim

Classificação:18 anos

Ingressos: Pista (2º lote): R$ 120,00 | Camarote (2º lote): R$ 450,00.

Compras de ingressos: online pelo site https://www.ingresse.com/aniversario-da-vai-vai-94-anos#comprar