Vai iniciar uma atividade física? Confira os principais cuidados com a saúde

O início do ano motiva muitas pessoas a adotarem ou intensificarem uma rotina de exercícios físicos. A prática regular de atividades esportivas é amplamente reconhecida por seus benefícios à saúde, no entanto, especialistas alertam para a importância de uma preparação adequada, incluindo consultas médicas com cardiologistas e médicos do esporte, antes de iniciar qualquer modalidade esportiva.

O calor típico desta época do ano exige cuidados redobrados, especialmente de pessoas com fatores de risco ou condições pré-existentes, como obesidade, diabetes, hipertensão e doenças cardiovasculares. A Dra. Paola Smanio, cardiologista e Head Médica da Cardiologia do Fleury Medicina e Saúde, ressalta que exercícios regulares podem reduzir o risco de doenças cardíacas em até 50%. Ainda assim, há necessidade de um acompanhamento médico prévio.

“A atividade física melhora a capacidade funcional ou cardiorrespiratória – medida que informa o quão bem seu corpo absorve oxigênio e o distribui aos músculos e órgãos durante períodos de exercício. Muitos são os benefícios da atividade física praticada com regularidade, como a redução da probabilidade de doenças cardiovasculares, aumentando a expectativa de vida. A prática também é de grande auxílio ao controle dos fatores de risco para eventos cardiovasculares como a hipertensão arterial, diabetes e dislipidemia, auxilia no controle do peso e diminui o estresse. Outros benefícios são, ainda, a redução no depósito de gorduras nos vasos e na inflamação da parte interna dos vasos (endotélio), ajudando a prevenção do processo de aterosclerose – formação das placas que obstruem as artérias do coração e do cérebro, causando infarto e AVC”, explica a Dra. Paola.

O Dr. Warlindo Carneiro da Silva Neto, especialista em medicina do exercício e do esporte do Vita Ortopedia e Fisioterapia, recomenda que, antes de praticar uma atividade física, a pessoa realize uma consulta com um médico do esporte. “Todo indivíduo que se submete à prática de exercícios físicos sem orientação está sujeito à lesão e ao mal súbito. É preciso uma avaliação prévia e acompanhamento de um profissional de saúde, que possa avaliar os riscos e mitigá-los”, ressalta o Dr. Warlindo.

Para pessoas sem histórico de problemas cardiovasculares e com menos de 40 anos, a depender do histórico familiar, da presença ou não de sintomas e no número de fatores de risco cardiovascular presentes um exame clínico detalhado, um eletrocardiograma e algumas dosagens sanguíneas que avaliem o perfil de risco podem ser suficientes. Já indivíduos com mais de 40 anos com fatores de risco precisam ser submetidos, além da avaliação médica e do eletrocardiograma, a teste de esforço e ecocardiograma. “Testes cardiopulmonar ou ergoespirométrico também podem ser solicitados e serão de grande ajuda na programação do exercício de forma adequada para uma melhora do desempenho e realmente afastar algo que possa oferecer risco durante o exercício”, explica a cardiologista.

“Algumas pessoas praticantes de exercício, em especial aquelas que praticam de maneira intensa e regular, vão se beneficiar também de exames complementares de sangue. As consultas são necessárias para que o profissional possa personalizar os exames solicitados, conforme histórico e objetivos da pessoa ao realizar um esporte”, frisa o Dr. Warlindo.

A Inteligência Artificial (IA) na cardiologia também é uma grande aliada, contribuindo para diagnósticos mais precisos. Por meio de algoritmos avançados, a IA permite a análise detalhada de eletrocardiogramas, ecocardiogramas e exames de imagem cardíaca, identificando padrões, acelerando diagnósticos e contribuindo para a personalização dos tratamentos. “Por meio da combinação de modelos matemáticos sofisticados e de computação, podemos produzir algoritmos refinados capazes de ‘imitar’ a inteligência humana. Na cardiologia, o processo de incorporação da IA na prática clínica é acelerado, estando presente em nossa rotina”, conta a Dra. Paola.

A cardiologista também chama a atenção para outro fator capaz de prejudicar a prática esportiva e interferir na pressão arterial, a desidratação. “Em dias muito quentes o organismo perde líquidos e sais minerais pela transpiração e quando essas substâncias não são repostas adequadamente, o organismo tem dificuldade para funcionar, o que resulta em cansaço excessivo podendo, também, promover queda da pressão arterial e arritmias cardíacas. As altas temperaturas também podem promover aumento da espessura do sangue, fazendo subir a pressão e a frequência cardíaca, elevando o risco de infarto do miocárdio ou AVC”, explica a Dra. Paola.

Assim, como medidas de prevenção, a Dra. Paola destaca que é fundamental ingerir líquidos constantemente, de preferência água, sucos naturais e, com a devida orientação médica, bebidas isotônicas, para repor a perda de sais minerais (eletrólitos), além de evitar a exposição direta e prolongada ao sol, usar roupas leves, protetores solares e fazer refeições leves, que exijam menos esforço do organismo durante a digestão. “Deve-se também, evitar atividades que exijam esforço físico a céu aberto dentro dos horários de calor intenso. O uso de bebidas alcoólicas também deve ser evitado, por aumentar a desidratação algumas vezes elevando o risco de arritmias cardíacas”, alerta ela.

Pensado em como evitar lesões, o Dr. Warlindo recomenda o início gradual com uma progressão controlada de volume de carga. Lembrando que as articulações são afetadas conforme a modalidade. Por exemplo, a corrida e o futebol podem influenciar os membros inferiores (pés, tornozelo, joelho e quadril), enquanto jogos que envolvem gestos manuais, como tênis, beach tennis, handball e vôlei, podem ocasionar deslocamentos nos ombros, cotovelos, punhos e mãos.

“Uma dica para evitar lesões, é passar por uma avaliação biomecânica, pois alguns indivíduos já têm predisposição, por questões anatômicas, a determinadas lesões em alguns tipos de exercício. De modo geral, a prática de exercícios é segura, mas, ao ser praticada de maneira muito intensa e sem preparo adequado, pode trazer riscos”, conclui o Dr. Warlindo.

Para a prática de esportes segura e benéfica, os especialistas recomendam: