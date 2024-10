Vai dar samba no Sesc Santo André

O segundo semestre de 2024 no Sesc Santo André apresenta uma programação que se entrelaça com as raízes profundas do samba, um gênero musical que transcende fronteiras e acompanha de perto a história sociocultural do Brasil. Em outubro, através de três espetáculos, o público é convidado a percorrer o universo do samba paulista e carioca, com homenagens a dois grandes nomes da arte brasileira: Plínio Marcos e Noel Rosa. As apresentações resgatam memórias e histórias de um Brasil urbano, de suas periferias e de sua boemia, onde o samba prosperou como um canto de resistência e celebração.



No dia 12 de outubro, Nas Quebradas do Mundaréu, celebra os 50 anos do álbum homônimo de Plínio Marcos, com uma homenagem transmitida através do encontro do teatro e da música, onde são narradas as vivências do povo da periferia de São Paulo. O disco original, lançado em 1974, é um marco da cultura paulistana, unindo as vozes de três grandes sambistas: Geraldo Filme, Zeca da Casa Verde e Toniquinho Batuqueiro. No espetáculo, sob a direção musical de Paulo Serau e com a interpretação dos textos por Bruce Gomlevsky, o público terá a chance de revisitar essa obra, que não só exalta o samba paulista, mas também retrata uma São Paulo invisibilizada, onde o samba nasceu como forma de expressão das comunidades marginalizadas. Plínio Marcos tece, em suas narrativas, o cotidiano dos trabalhadores, das festas populares e da luta por espaço na metrópole em transformação, temas que permanecem tão atuais quanto à época de sua concepção.



O mesmo espírito de resistência está presente no espetáculo O Samba da Pauliceia e Sua Gente, que ocupa o teatro nos dias 18 e 19. A peça explora o impacto das transformações urbanas e dos despejos na vida das comunidades periféricas de São Paulo, onde o samba sempre floresceu como resposta criativa e coletiva às adversidades. Aqui, a fictícia Vila Primavera está prestes a ser apagada do mapa pela força do “progresso”, um destino que ecoa as histórias de tantos bairros e favelas paulistanas, alvos constantes da especulação imobiliária. A personagem central, Madrinha, guia o público por uma viagem musical que atravessa as décadas e revela como o samba não só resiste, mas também registra as mudanças e as lutas pela permanência nas cidades. A partir das memórias da líder comunitária, emerge um retrato vivo de São Paulo, onde o batuque do samba continua a marcar o ritmo da vida urbana.



Finalizando o mês, nos dias 25 e 26, Noel Rosa, O Poeta da Vila e Seus Amores oferece uma imersão na boemia carioca dos anos 30, período em que Noel Rosa deu voz a uma geração que transformou o samba em um dos maiores símbolos da identidade brasileira. Com texto de Plínio Marcos e direção de Dagoberto Feliz, o espetáculo evoca o universo dos botequins, cenário onde Noel Rosa viveu intensamente e compôs suas mais famosas canções, que capturam com humor e sagacidade as contradições da sociedade da época. Noel Rosa, eternizado por músicas como “Com Que Roupa?” e “Feitiço da Vila”, será retratado em seus últimos momentos de vida, em um estado delirante onde as memórias de amores, desilusões e conquistas se entrelaçam com as figuras femininas que marcaram sua trajetória. Nesse ambiente, o público se vê transportado para o Rio de Janeiro dos carnavais e cabarés, numa fusão entre o palco e a plateia que recria a atmosfera vibrante e nostálgica da Era do Rádio.

Além dos espetáculos, no Dia das Crianças, 12, a vivência Samba é Brincadeira de Criança apresenta o gênero de forma lúdica para as famílias, seguida pela roda de samba De Santo André à Estação da Luz: de onde meu samba vem, conduzida por Mumu de Oliveira. No dia 23, Tortinho recria os encontros que marcaram a história do samba paulistano com a roda de samba Casa da Mãe do Tortinho. Esta programação, que se conecta pela mesma temática, mostra que o samba, seja em São Paulo ou no Rio de Janeiro, sempre foi mais do que um estilo musical: é um testemunho da história popular, um grito de resistência contra as adversidades e um manifesto de alegria e pertencimento. Ao percorrer os caminhos de Geraldo Filme, Noel Rosa e tantos outros, a programação do Sesc Santo André celebra o legado de um Brasil que se reinventa a partir das batidas de tambor e da poesia urbana.

Programação:

Samba é Brincadeira de Criança

com Mumu de Oliveira

Como diz a música “Brincadeira de Criança como é bom” e o samba é a música que vai embalar a brincadeira de roda, de dançar e de tocar. Nesta vivência as crianças e adultos vão conhecendo os instrumentos do samba, sentindo seus ritmos, batidas e formando a roda de brincar de samba.

Dia 12/10, sábado, das 11h às 12h30

Espaço de Eventos

Grátis – Entrega de senhas no local com 30 minutos de antecedência.

Mumu de Oliveira

De Santo André à Estação da Luz: de onde meu samba vem

Mumu de Oliveira apresenta um show com sambas e sambistas que marcaram sua trajetória musical, da época das rodas de Santo André até as influências da Rua General Osório em São Paulo. O repertório inclui clássicos e composições inéditas, destacando sambistas locais.

Dia 12/10, sábado, das 16h às 18h

Lanchonete Externa

Livre – Autoclassificação

Grátis – Sem retirada de ingressos.

Nas Quebradas do Mundaréu

Homenagem a Plínio Marcos e ao Samba Paulista

Celebração dos 50 anos do álbum que une a prosa de Plínio Marcos aos sambas de Geraldo Filme, Zeca da Casa Verde e Toniquinho Batuqueiro. O show traz leitura de textos, sambas icônicos e músicos da nova geração paulista.

Dia 12/10, sábado, das 19h às 20h30

Teatro

Livre – Autoclassificação

Ingresso – R$ 50,00 / R$ 25,00 / R$ 15,00

O Samba da Pauliceia e Sua Gente

com a Cia Coisas Nossas

Espetáculo que narra a despedida de uma comunidade fictícia ameaçada de despejo, celebrando a história do samba paulistano e as transformações urbanas da cidade. Um mergulho nas memórias e influências culturais da Vila Primavera.

Dia 18/10, sexta, das 20h às 21h30

Dia 19/10, sábado, das 19h às 20h30

Teatro

12 anos

Ingresso – R$ 50,00 / R$ 25,00 / R$ 15,00

Casa da Mãe do Tortinho

com Tortinho (ex-Exaltassamba)

Tortinho relembra as rodas de samba que aconteciam na casa de sua mãe, ponto de encontro de músicos e artistas paulistanos, de onde surgiram talentos do samba como Exaltasamba e Katinguelê. O show revive esse ambiente de encontros e celebrações musicais.

Dia 23/10, quarta, das 20h às 21h30

Lanchonete Externa

Livre – Autoclassificação

Grátis – Sem retirada de ingressos.

Noel Rosa, O Poeta da Vila e Seus Amores

com Cia Coisas Nossas

O espetáculo conta a história de Noel Rosa, suas composições e a vida boêmia nos botequins cariocas. A peça recria o ambiente da Era do Rádio e dos carnavais dos anos 30, com músicas inesquecíveis e cenas inspiradas na vida do compositor.

Dia 25/10, sexta, das 20h às 21h40

Dia 26/10, sábado, das 19h às 20h40

Teatro

Não recomendado para menores de 12 anos – Autoclassificação

Ingresso – R$ 50,00 / R$ 25,00 / R$ 15,00

SESC SANTO ANDRÉ

Rua Tamarutaca, 302 – Vila Guiomar – Santo André

Telefone – (11) 4469-1200

Estacionamento Teatro: R$ 8,50 (Credencial Plena) e R$ 17,50 (outros).

Informações sobre outras programações:

Portal Sesc SP – Unidade Santo André