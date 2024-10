Vagas de estacionamento podem ser reservadas para o evento da Fórmula 1

Os espectadores do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, que acontece nos dias 1, 2 e 3 de novembro, no Autódromo de Interlagos, podem garantir a reserva da vaga no estacionamento Estapar que fica no Edifício Birmann 21, localizado na Avenida das Nações Unidas, 7221, ao lado da Estação Pinheiros, de onde partirão os trens do Expresso GP SP, com acesso direto ao local do evento.

Para as datas, a companhia disponibilizou 500 vagas para carros e motos, com horário de atendimento flexível conforme a necessidade dos usuários. A reserva pode ser feita por meio do site da Estapar ou pelo aplicativo Zul+ (plataforma digital da Estapar). Basta acessar o site, ou abrir o próprio app, e garantir a reserva. O valor da reserva é de R$ 60.

Por se tratar de um evento com grande contingente de público, a reserva de vaga é a melhor forma de garantir um espaço para parar o veículo com segurança e, sobretudo, evitar transtornos nos momentos de chegada e saída. Vale destacar que para o evento não há estacionamento oficial e que a organização não recomenda que as pessoas cheguem ao local de carro. Por isso, a Estapar disponibilizou sua estrutura, ao lado da Estação Pinheiros, de onde partirão os expressos com horários marcados para o transporte direto ao autódromo.