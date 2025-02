Vagas abertas para curso de administração pública EAD no Polo UniCEU Campo Limpo

A Universidade Federal de São João do Del-Rei está com vagas abertas para o curso de Administração Pública (bacharelado) na modalidade de Educação a Distância no Polo da UniCEU Campo Limpo. Nesta edição do vestibular, 50% das vagas são destinadas aos servidores da administração pública municipal, estadual ou federal, brasileira, mediante sorteio. As inscrições ocorrem entre os dias 17 e 21 de fevereiro.

Além do polo São Paulo – Pirajussara (SP), situado no CEU Campo Limpo, ainda há disponibilidade do curso nas cidades de Andrelândia (MG), Boa Esperança (MG), Ilicínea (MG), Itapevi (SP), Paraisópolis (MG), São João del-Rei (MG). Para cada polo serão oferecidas 30 vagas.

Sobre o processo seletivo:

Para os candidatos na condição de Agente Público a seleção é feita exclusivamente por meio de sorteio público, conforme as normas estabelecidas em edital.

Os candidatos de Demanda Social interessados em ingressar nos cursos de graduação da UFSJ, na modalidade Educação a Distância (EAD): o ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio é obrigatório para a seleção de seus alunos.

O ingresso para os cursos de graduação da UFSJ na modalidade Educação a Distância será por meio de Processo Seletivo Especial, a ser publicado em edital próprio da UFSJ, utilizando-se as notas obtidas nas provas do ENEM em uma das edições (2013 a 2024). No ato da inscrição para esse Processo Seletivo Especial da UFSJ, o candidato fará a opção por uma edição do ENEM (2013 a 2024).

As convocações para o preenchimento das vagas seguirá o cronograma.

Confira mais informações sobre este processo aqui.

Saiba mais sobre a UniCEU clicando aqui.