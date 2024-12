Vacinas contra Covid-19 esgotadas em SP

O Ministério da Saúde esclareceu que a distribuição de vacinas contra a Covid-19 segue o ritmo de adesão da população à imunização, com o objetivo de evitar desperdícios. A pasta também anunciou uma nova remessa para a primeira quinzena de dezembro. Contudo, o governo do estado de São Paulo informou que ainda não recebeu todas as doses solicitadas.

De acordo com informações do portal “De Olho na Fila”, gerido pela administração municipal, nenhum posto de saúde em São Paulo possuía vacinas disponíveis até as 19h da última segunda-feira (2). A prefeitura explicou que a última entrega ocorreu em outubro, quando recebeu 60 mil doses, e desde então aguarda uma nova remessa. O Programa Municipal de Imunizações solicita regularmente ao Estado e à União as vacinas necessárias para atender a demanda local.

Durante a pandemia, os contratos firmados pelo Ministério da Saúde asseguravam que a quantidade de vacinas adquiridas seria suficiente para imunizar toda a população. Em novembro, o ministério finalizou a compra de 69 milhões de doses para garantir a proteção contra formas graves da doença pelos próximos dois anos. As entregas são realizadas gradualmente, de acordo com a adesão da população, para evitar excessos e desperdícios.

O governo federal informou ter adquirido 57 milhões de doses da Covovax, voltadas para pessoas com 12 anos ou mais, e 11,92 milhões de doses da Pfizer, destinadas ao público infantil. No período entre outubro e novembro, São Paulo recebeu 233 mil doses das vacinas. Está prevista uma nova distribuição de 8 milhões de doses aos estados na primeira quinzena de dezembro, garantindo um estoque suficiente para até seis meses.

Apesar disso, o governo paulista destacou que solicitou 500 mil doses em outubro e recebeu apenas 210 mil; em novembro, dos 150 mil pedidos, obteve apenas 23.020 doses na última sexta-feira (29), ainda por distribuir proporcionalmente entre os municípios.

Diversas cidades do estado enfrentam escassez de vacinas. Em Piracicaba, os estoques estão zerados desde 28 de novembro; a última remessa foi recebida em 29 de outubro. Campinas também esgotou seus estoques pela segunda vez em dois meses, situação semelhante à vivida por Sorocaba.

Entre as vacinas adquiridas pelo governo está a Covovax, desenvolvida pela Novavax e fabricada pelo Instituto Serum na Índia. Este imunizante utiliza uma tecnologia baseada em proteína recombinante ao invés do RNA mensageiro empregado pela Pfizer. A Covovax já é utilizada em países como os Estados Unidos e foi aprovada pela Anvisa em janeiro deste ano. Além de ser indicada para adultos e adolescentes acima dos 12 anos, oferece vantagens logísticas significativas devido ao seu longo prazo de validade e facilidade de armazenamento em temperaturas entre 2°C e 8°C.

A gestão eficaz da vacinação contra a Covid-19 permanece um desafio complexo frente à necessidade contínua de imunização da população e às dificuldades logísticas envolvidas no processo de distribuição das vacinas adquiridas pelo governo federal.