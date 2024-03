Vacinação Contra Influenza terá início na próxima segunda (25)

Todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Diadema estão preparadas para o início da Campanha Nacional de Vacinação Contra Influenza, na próxima segunda-feira (25/03). A aplicação da dose é por livre demanda para o grupo prioritário, de segunda a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 8h30 às 16h. A imunização vai até 31 de maio.

O público alvo é formado por idosos com 60 anos ou mais de idade, trabalhadores da saúde, crianças entre seis meses e menores de seis anos, gestantes, puérperas, povos indígenas, quilombolas, trabalhadores da saúde, pessoas com deficiência permanente, adolescentes em medidas socioeducativas, população privada de liberdade, funcionários do sistema de privação de liberdade, pessoas com comorbidades, professores de ensino básico e superior, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo, portuários, salvamento e Forças Armadas e pessoas em situação de rua.

As comorbidades indicadas pela Secretaria do Estado da Saúde são pneumopatias crônicas graves, doença cardiovascular, doença renal crônica, cirrose hepática, doença neurológica crônica, diabetes melitus, imunocomprometidos, obesidade grave (IMC ≥ 40) e síndrome de Down.

Quem estiver no grupo prioritário e for se vacinar deve levar carteirinha de vacinação, um documento com foto e, se possível, o cartão SUS. Crianças devem estar acompanhadas de um dos pais ou responsáveis. Acesse o endereço das UBSs está disponível em https://portal.diadema.sp.gov.br/vacinas/.

A aplicação das doses foi antecipada devido ao aumento da circulação de vírus respiratórios no país, de acordo com o Ministério da Saúde (MS). De acordo com a Secretaria do Estado da Saúde, a meta é vacinar 90% de crianças, gestantes, puérperas, pessoas com 60 anos ou mais de idade e povos indígenas. Assim, a estimativa é vacinar mais de 73 mil pessoas em Diadema.

Para ampliar o acesso e facilitar quem não consegue ir à UBS durante a semana, está programado o Dia D de Vacinação em 13 de abril.

Imunização

A vacina não causa gripe, pois é produzida com vírus inativados ou fragmentados. Entretanto, a proteção só está garantida em torno de 15 a 21 dias após a aplicação da dose, já que esse é o tempo para produção dos anticorpos.

A vacina protege contra a gripe e reduz o risco de complicações e hospitalizações pela influenza, como a pneunomia, nos grupos mais vulneráveis.

Serviço:

Início da Campanha de Vacinação Nacional contra a Influenza

25 de março de 2024, segunda-feira, das 8h30 às 16h

Em todas as Unidades Básicas de Saúde. Confira os endereços em https://portal.diadema.sp.gov.br/vacinas/.