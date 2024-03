Vacinação contra a Influenza em Rio Grande da Serra

A Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde, dá início na próxima segunda-feira (25/03) na Campanha de Vacinação contra a Influenza.

Divulgação

Veja o Público-alvo a seguir:

-Crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias)

-Trabalhador da Saúde

-Gestantes

-Puérperas

-Professores do ensino básico e superior

-Povos indígenas

-Idosos com 60 anos ou mais de idade

-Pessoas em Situação de Rua

-Profissionais das Forças de Segurança e Salvamento

-Profissionais das Forças Armadas

-Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais

independentemente da idade

-Pessoas com deficiência permanente

-Caminhoneiros

-Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo

curso

-Trabalhadores Portuários

-População privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade

-Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas.