Vacinação contra a dengue em Mauá: Mais de 3 mil doses aplicadas

Desde o início da campanha de vacinação contra a dengue, em 12 de junho, Mauá já aplicou 3.056 primeiras doses da vacina em crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. No mesmo período, 23 segundas doses foram administradas.

O público-alvo da campanha permanece restrito. Para aumentar a cobertura vacinal, a Prefeitura tem realizado palestras educativas sobre a dengue em escolas e comunidades, além de promover a vacinação diretamente nas escolas e realizar visitas domiciliares com agentes de saúde. Essas ações visam conscientizar a população e facilitar o acesso à imunização.

A aplicação é feita, de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h em todas as 23 Unidades Básicas de Saúde (UBS) da cidade. O esquema vacinal é composto por duas doses, e protege contra os quatro tipos de vírus: DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4.

Para tomar o imunizante é necessário apresentar documento com foto, número do CPF e, se possível, a carteirinha de vacinação. O adolescente precisa estar acompanhado de um adulto responsável. Se já tiver contraído a dengue, terá que esperar 6 meses para receber o imunizante.

Em 2024, Mauá tem 11438 casos confirmados da doença e 11 óbitos. De forma permanente, a Prefeitura, por meio dos Agentes de Combate de Endemias e Agentes Comunitários de Saúde, percorrem o município orientando moradores sobre a necessidade de acabar com os potenciais criadouros do mosquito Aedes aegypti, que transmite dengue, zika e chikungunya.

Os agentes fazem ações de bloqueio da transmissão, num raio de 200 metros de onde foram registrados casos suspeitos de dengue pela Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde. Moradores são orientados a tampar as caixas d’água, verificar as calhas, virar as garrafas com a boca para baixo, entre outras ações.

Para denúncias sobre criadouros do mosquito, o munícipe pode ligar para a Ouvidoria do SUS no telefone 0800 760 9000 ou 4512-7499 / 4512-7838, das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira. O tempo médio de resposta é de 15 dias. Caso haja uma residência sem moradores, onde possa existir água parada, a ligação também pode ser feita para o telefone 4512-7661.