Vacina contra raiva não é só no mês do Cachorro Louco

No Brasil, agosto é o período do ano em que as cadelas mais entram no cio, o que provoca uma reação agressiva nos machos, por essa razão, agosto ficou conhecido como o Mês do Cachorro Louco e assim foi associado às campanhas de vacinação contra a raiva. Os cães, em disputa pelas fêmeas, se mordem e podem propagar mais rapidamente a raiva, doença viral, sem cura, que afeta o sistema nervoso central de mamíferos, incluindo humanos.

Porém, a ciência já comprovou que a doença pode ser transmitida em qualquer época do ano e a tradição de associar o mês de agosto à raiva foi mantida apenas como forma de chamar a atenção da população para uma questão que é de saúde pública.

Portanto, a vacinação deve ser realizada a qualquer tempo, pois a doença não tem cura e só a vacina é capaz de evitar o contágio. A taxa de mortalidade da raiva é de 100%, após surgirem os sintomas, tanto em pessoas quanto em animais. “Como mamíferos, cães e gatos de estimação estão suscetíveis à doença que provoca uma série de sintomas graves, incluindo agressividade e paralisia. Por isso, donos de pets têm todos os motivos para não se descuidarem do calendário de vacinação”, alerta a médica-veterinária, Emilene Prudente, gerente de produtos da Zoetis.

A vacinação de cães e gatos é a principal estratégia de controle, pois impede que o vírus da raiva circule entre os animais domésticos e humanos. No Brasil, graças às campanhas de vacinação, o número de casos de raiva em humanos diminuiu significativamente nas últimas décadas, mas, como no caso de outras doenças, se não houver engajamento dos tutores de animais de estimação pode haver retrocessos. Portanto, independentemente do mês, é importante lembrar que ao vacinar cães e gatos, evita-se a disseminação de uma doença que provoca muito sofrimento e é fatal.