“Vacilão” é o novo single da cantora Heloisa Lucas

A cantora Heloisa Lucas apresenta ao público seu mais novo single autoral, “Vacilão”. A música questiona a maturidade masculina a partir de uma perspectiva feminina firme e decidida, trazendo uma mensagem de empoderamento e autonomia. Com batidas do R&B contemporâneo e harmonias vocais que ressoam com uma pegada pop, “Vacilão” promete cativar os ouvintes com sua sonoridade moderna e envolvente.

“A música ‘Vacilão’ é uma forma divertida, porém reflexiva, de lidarmos com a masculinidade tóxica. O homem vacilão é o tipo de cara que promete tudo e não entrega absolutamente nada. Mas a mulher segura de si tira onda da situação, fazendo do limão uma grande limonada.”

A inspiração para a faixa vem dos clássicos artistas norte-americanos que marcaram a infância de Heloisa Lucas, como Marvin Gaye, The Temptations, Diana Ross, Whitney Houston e, principalmente, Mariah Carey, que é a grande influência na sua carreira artística.

“Não pude deixar de trazer para a faixa essa batida com os elementos da black music, de onde são muitas das minhas principais referências. Desde pequena sou tocada por esse gênero. Lembro, inclusive, de quando pegava as fitas cassete do meu pai para ouvir.”

A produção do videoclipe foi realizada sob a direção de arte e roteiro de Larissa Marinonio; filmagem e direção de fotografia de Priscila Policastro; assistência de filmagem de Lya Mendes; edição e finalização de Luís Ricardo Oliveira. A beleza ficou a cargo de Cristina Blanco. O elenco conta com Helena Lucas, Raissa Lopes e Thiago Barros. A produção musical é assinada por El Cid Ribeiro e Levy Santiago, com El Cid Ribeiro no piano Rhodes, Mateus Herrera na guitarra e Levy Santiago no contrabaixo e programação. A composição é de Débora Christian.

Heloisa Lucas, além de suas interpretações em casas noturnas da cena paulistana, coleciona outros sons autorais como “Mundo Cão”, “Filosofia de Botequim” e “Hey Cat”.

“Vacilão” é para quem aprecia uma boa batida, música moderna, dançante, divertida e pra cima. É uma canção para se identificar com a situação.

“Afinal, quem nunca teve um vacilão em sua vida?”, finaliza a artista.