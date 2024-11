UVZ disponibiliza perfis de pets para adoção

Bela, Chico, Naldo, Yasmin e Jerry nasceram entre 2021 e 2022 e foram abandonados ainda filhotes. Hoje, são adultos e ainda estão à procura de uma família que os queiram. Eles são alguns dos 50 animais abrigados na Unidade de Vigilância de Zoonoses (UVZ) de Diadema que estão disponíveis para adoção.

Para conhecer esses e outros cães e gatos que guardam um novo lar, os interessados podem acessar o site https://adoteamor.diadema.sp.gov.br/ ou o Instagram oficial da Prefeitura. Também é possível ir diretamente até a UVZ, de segunda a sexta-feira, das 09h às 16h.

A médica veterinária e coordenadora do serviço fala das vantagens da adoção de cães e gatos adultos. “Os filhotes ainda são mais desejados, mas os adultos também são super dóceis e já estão com o comportamento conhecido. Isso facilita o período de adaptação, pois a família adota conhecendo as características do animal”, explica.

Para levar o pet para casa, a pessoa deve apresentar documentos como identidade e comprovante de residência, responder o questionário de posse responsável e assinar um termo de adoção.

Proximidade com final do ano

A adoção deve ser uma decisão planejada e acordada entre todos os integrantes da família. Quem adotar um pet também precisa se organizar para o período de férias ou festividades do final do ano, como local para levá-lo em passeios e viagens ou ter alguém responsável para cuidar dele em sua ausência.

Abandono

A UVZ Diadema é um serviço de saúde humana, por isso não recolhe e nem aceita entregas de animais. De acordo com a legislação federal (nº 14.064/20), o abandono e os maus tratos de animais são crimes com pena de até cinco anos de detenção. Denúncia de abandono ou maus tratos pode ser feita pelo aplicativo Colab 156.

Serviço:

Unidade de Vigilância de Zoonoses (UVZ)

Local: Rua Capela, 380 – Inamar.

Tel.: 0800 77 10 963

Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

E-mail: [email protected]

Site: http://adoteamor.diadema.sp.gov.br/