UVZ Diadema disponibiliza vacina antirrábica na próxima semana

Nos dias 04 e 06 de novembro, a Unidade de Vigilância de Zoonoses (UVZ) de Diadema promoverá vacinação antirrábica para cães e gatos. A aplicação das doses será por ordem de chegada, das 9h às 12h e das 13h às 16h, ou enquanto houver disponibilidade de vacinas.

A dose deve ser aplicada anualmente para proteger os pets da doença. O calendário vacinal é disponibilizado como rotina mensal da UVZ, sempre às segundas e quartas-feiras da primeira semana de cada mês.

Podem ser vacinados cães e gatos com mais de três meses de idade, com exceção de fêmeas prenhes ou com suspeita de estarem e animais em tratamento para doenças ou muito debilitados.

Para a segurança de todos, os gatos devem ser levados em caixas de transporte adequados e os cães com coleira e guia. Já cães de raças grandes ou agressivos devem fazer uso de focinheira. Além disso, o tutor será responsável pela contenção do seu pet.

Dúvidas e informações sobre a vacinação também podem ser obtidas diretamente na UVZ ou pelo telefone 0800 77 10 963.

Serviço:

Vacinação antirrábica para cães e gatos

04 e 06 de novembro de 2024, das 9h às 12h e das 13h às 16h, ou enquanto houver disponibilidade de doses

Local: Unidade de Vigilância de Zoonoses (UVZ). Rua Capela, 380 – Inamar.

Tel.: 0800 77 10 963.