UVESP E UNIANCHIETA certificam a primeira turma do Efetividade Pública

Será no dia 05 de setembro, no auditório Paulo Kobayashi, na Assembleia Legislativa, às 17h a entrega dos certificados do curso EFETIVIDADE PÚBLICA, promovido pela UVESP, em parceria com o Centro Universitário Padre Anchieta – UNIANCHIETA e organizado pela Multiplicidades.

O evento de capacitação continuada, com duração de 5 meses, tem o objetivo principal de dar aos servidores públicos, autorizados pelos prefeitos e presidentes de câmara, a oportunidade não só de servir à máquina pública com maior eficácia, como também dar a eles a oportunidade de se autocapacitar com vistas ao crescimento na carreira.

O Presidente do Conselho Gestor da entidade, Sebastião Misiara, elogiou a atitude dos chefes do executivo e legislativo que acreditam na capacitação dos seus servidores para uma gestão mais efetiva.

“A participação nessa primeira turma dos 208 servidores certamente impacta nos serviços prestados por eles para a atualização de todo serviço público”, comentou a presidente executiva da UVESP e CEO da Multiplicidades, Silvia Melo.

Além dos alunos, a UVESP entende que cabe às entidades municipalistas colaborar para que o Índice de Efetividade da Gestão Pública Municipal, promovido pelo Tribunal de Contas do Estado, tenha servidores em perfeitas condições de responder aos requisitos propostos.

Mais de quarenta cidades estarão representadas por seus gestores para receberem a certificação de acordo com as regras do MEC e a premiação para as prefeituras e câmaras que buscam através de cursos como este, uma gestão mais transparente e eficaz, preocupada em atender as demandas e anseios da sociedade.

Estarão presentes na solenidade, o Vice-Governador do Estado, Felício Ramuth, o Presidente do Tribunal de Contas do Estado, Renato Martins Costa, o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público, Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, a Procuradora-Geral do Ministério Público de Contas, Leticia Formoso Delsin Matuck Feres e o idealizador e Coordenador do Programa IEG-M, Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Sidney Beraldo.

Serviço

Data | 05 de setembro de 2024

Local | Auditório Paulo Kobayashi – Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo

Horário | 17h