Uva passa: benefícios e cuidados com o consumo

A uva passa, frequentemente debatida em relação ao seu paladar, se destaca como um ingrediente popular nas celebrações de fim de ano. Além das preferências pessoais, é importante ressaltar que esse alimento pode oferecer diversos benefícios à saúde, embora seu consumo deva ser moderado.

A nutricionista Vanessa Dias esclarece que a desidratação da uva resulta na concentração de açúcares e nutrientes, tornando-a mais doce e, consequentemente, mais calórica. “O aumento na densidade calórica faz com que a uva passa possua mais calorias e açúcares em comparação à uva fresca”, afirma. Por isso, o controle da quantidade consumida é fundamental.

Entre os principais benefícios da uva passa estão:

Rica em Nutrientes: A uva passa é uma fonte significativa de fibras, potássio, cálcio, ferro e antioxidantes. Esses componentes são essenciais para a saúde intestinal e podem auxiliar no controle da pressão arterial. As fibras desempenham um papel crucial na regulação dos níveis de açúcar no sangue e na manutenção do colesterol saudável.

Combate aos Radicais Livres: Os polifenóis presentes na uva passa ajudam a neutralizar os radicais livres no organismo, promovendo proteção celular e reduzindo inflamações.

Os polifenóis presentes na uva passa ajudam a neutralizar os radicais livres no organismo, promovendo proteção celular e reduzindo inflamações. Fonte de Energia Rápida: Com sua alta concentração de carboidratos naturais, a uva passa se torna uma excelente opção para quem busca energia rápida antes de treinos ou como um lanche prático.

Com sua alta concentração de carboidratos naturais, a uva passa se torna uma excelente opção para quem busca energia rápida antes de treinos ou como um lanche prático. Saúde Cardiovascular: O consumo regular deste alimento pode beneficiar o coração, pois seus antioxidantes auxiliam na redução da inflamação e na proteção contra danos celulares.

A nutricionista Aline Bittencourt sugere que a combinação da uva passa com alimentos ricos em fibras e proteínas pode resultar em uma refeição equilibrada. “Embora haja divergências sobre seu sabor, do ponto de vista nutricional, ela combina bem com arroz integral, quinoa e farofa”, comenta.

No entanto, é essencial estar ciente de que a uva passa apresenta menor teor de vitamina C em comparação à uva fresca devido ao processo de desidratação. De acordo com Bittencourt, “o calor e o tempo durante a desidratação podem afetar negativamente esse nutriente”. Além disso, ao serem cozidas, as uvas passas podem perder algumas vitaminas sensíveis ao calor; entretanto, minerais como ferro e potássio continuam preservados. “O cozimento pode modificar alguns nutrientes da uva passa. Embora algumas vitaminas possam ser reduzidas, outros micronutrientes se tornam mais biodisponíveis. Portanto, mesmo após o preparo térmico, ela mantém muitos de seus benefícios nutricionais”, conclui Bittencourt.