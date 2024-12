Utilizando Muralha Paulista, GCM de Ribeirão Pires identifica foragido da Justiça

Equipe da GCM (Guarda Civil Municipal) de Ribeirão Pires conseguiu deter procurado pela Justiça após utilizar o Muralha Paulista, sistema de vigilância do Governo do Estado de São Paulo, do qual a Estância também integra. O homem foi capturado neste domingo (1).

Durante ronda pela Rua Coronel Oliveira Lima, por volta das 10h50, a equipe da GCM avistou um homem que apresentou certo nervosismo com a presença da Guarda. Dessa forma, os agentes decidiram abordar o rapaz.

Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o suspeito. Entretanto, durante checagem de informações no sistema Muralha Paulista, foi constatado que homem era procurado pela Justiça.

A GCM, então, conduziu o homem para a Delegacia de Polícia de Ribeirão Pires, cujo delegado cumpriu o mandado de prisão e recolheu o suspeito, que está à disposição da Justiça.

Tráfico – Em outra ocorrência, neste sábado (30), a GCM de Ribeirão Pires prendeu suspeito de tráfico de drogas, na Rua Murajuba, no Parque Aliança, próximo à divisa com o Município de Mauá.

Durante patrulhamento pelo local, um homem arremessou uma mochila ao avistar a viatura da GCM que passava pela via. A Guarda parou e foi em direção ao suspeito e também foi averiguar o que havia dentro da bolsa.

Ao averiguar, os agentes de segurança encontraram diversos tipos de entorpecentes, como: lança-perfume, maconha, cocaína e crack. Também foram encontrados quantidade de dinheiro e caderno com anotações oriundas do comércio ilícito.

A GCM deu voz de prisão ao suspeito, que foi conduzido para Delegacia de Polícia da Estância.