Usuários relatam problemas no app do Bradesco e contas negativadas

Usuários das redes sociais relataram na manhã desta segunda-feira (27) ter problemas com o app e o internet banking do Bradesco. Ao UOL, o banco explicou que houve um problema no processamento noturno e o saldo da conta de “um grupo reduzido de clientes” não foi atualizado.

Várias pessoas dizem que o saldo da conta está negativado indevidamente. “Dormi com dinheiro na conta, acordei com o conta assim, e sem histórico de saída no extrato”, escreveu um usuário no X (ex-Twitter).

Outras contaram ter recebido valores inesperados. Um usuário publicou uma imagem mostrando mais de R$ 700 mil em saldo disponível.

Às 11h (horário de Brasília), Bradesco era um dos termos mais mencionados na rede social.

Reclamações começaram por volta das 7h, segundo o site especializado Downdetector, que monitora reclamações de problemas técnicos em sites e plataformas.

O Bradesco explicou que houve um problema na atualização no processamento noturno. “A situação deve ser regularizada em breve”, disse o banco em nota.