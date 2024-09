Usuários da CPTM podem a partir de hoje resgatar ingressos gratuitos para a São Paulo Oktoberfest

A partir de hoje, as estações da Luz e Palmeiras-Barra Funda da CPTM estão recebendo, durante todo o mês de setembro, a exposição “Jornada para o Brasil: História das migrações de povos de língua alemã” . A iniciativa, chamada “Cultura na Estação”, faz parte da celebração dos 200 anos da imigração alemã no Brasil, comemorada neste ano. A iniciativa também integra a programação da São Paulo Oktoberfest, festival sobre a cultura alemã no País, que acontece de 10 a 13 e 17 a 20 de outubro, no Parque Vila Lobos, e que faz parte do calendário de eventos da capital paulista.

Entre as ações de comemoração na CPTM, durante todo o mês de setembro e até o dia 9 de outubro, os monitores das estações e trens das cinco linhas vão exibir vídeos com pílulas de curiosidades relacionadas à história do envolvimento dos alemães na cultura brasileira.

Resgate de ingressos gratuitos para a São Paulo Oktoberfest

Durante esse período, os passageiros também terão a oportunidade de resgatar ingressos gratuitos (limitado a um por CPF) para o festival deste ano, bastando fotografar um QR Code que aparecerá nos vídeos dos trens até o dia 09 de outubro. O ingresso “Cultura na Estação” é uma ação cultural desenvolvida pela São Paulo Oktoberfest com a CPTM e que por isso oferece o ingresso de forma gratuita especialmente para os seus usuários. Os ingressos darão acesso à área Biergarten do evento.

Para Ana Caroline Borges, Presidente interina da CPTM, a ação reforça a importância da ocupação dos espaços da companhia para promoção cultural, social e de lazer, revertendo em benefícios aos passageiros. “Para além de oferecer mobilidade aos nossos passageiros, também criamos oportunidades de interação e integração com as mais diversas atividades socioculturais que acontecem na cidade”, explica.

Exposição do Bicentenário da Imigração Alemã no Brasil

Os passageiros que estiverem circulando pelas estações poderão conhecer a trajetória dos migrantes falantes do alemão no Brasil, suas contribuições e tradições para a sociedade brasileira contada em quatro totens, frente e verso. Cada um deles traça uma linha histórica com introdução geral, processo de emigração da Alemanha, as migrações para o Brasil e a presença de falantes do idioma alemão no Brasil.

Na Estação Palmeiras-Barra Funda, a mostra será montada em um espaço com ambientação personalizada que remete ao festival São Paulo Oktoberfest. Na Estação da Luz, a exposição será apenas com os totens. Nos dois locais, das 16h às 20h, haverá promotoras distribuindo pins da Sao Paulo Oktoberfest.

Com curadoria do Prof. Dr. Martin N. Dreher, membro do Instituto Histórico de São Leopoldo, Erny Mügge, da editora Oikos, e o Instituto Martius-Staden, a mostra tem como objetivo enriquecer o conhecimento e a compreensão sobre a importância histórica e cultural da imigração alemã.