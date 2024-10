USP volta a ficar entre as 200 melhores universidades do mundo

Após 12 anos, a USP (Universidade de São Paulo) voltou a ficar entre as 200 melhores universidades do mundo na avaliação da revista britânica Times Higher Education. O ranking internacional, que é considerado um dos mais importantes da área, foi divulgado nesta terça-feira (8).

A USP ficou em 199º lugar, a melhor colocação entre as instituições de ensino da América Latina.

O ranking é composto por 2.092 universidades de 115 países e regiões. Os Estados Unidos têm a maior quantidade de instituições entre as melhores avaliadas (174), seguido pelo Japão (119), Índia e Reino Unido (ambos com 107).

O Brasil é a 9ª nação com o maior número de universidades, são 61. Além da USP, outras sete instituições de ensino brasileiras se classificaram entre as mil melhores: Unicamp, UFRJ, PUC-Rio, UFRGS, UFMG, Unesp e Unifesp.

A Universidade de Oxford, no Reino Unido, foi mais uma vez a mais bem avaliada do mundo. Há nove anos consecutivos, ela ocupa o primeiro lugar do ranking.

O MIT (Massachusetts Institute of Technology) ficou em segundo lugar e a Universidade de Harvard, em terceiro. Ambas são dos Estados Unidos.

O relatório do THE destacou que as universidades brasileiras se destacam pelo bom desempenho em três quesitos avaliados: ensino, ambiente de pesquisa e colaboração com indústria.

O documento também avaliou que as instituições do Brasil conseguiram se manter e até mesmo avançar no ranking apesar do “período desafiador” que viveram durante o governo Jair Bolsonaro (PL), quando elas foram alvo de ataques e corte de verbas.

O Times Higher Education avalia as universidades em cinco áreas:

– Ensino (que avalia as condições do ambiente de aprendizagem)

– Ambiente de Pesquisa (volume e reputação do que é produzido)

– Qualidade da Pesquisa (impacto das citações, força da pesquisa, excelência em pesquisa e influência da pesquisa)

– Visão Internacional (corpo docente, estudantes e pesquisa)

– Indústria (renda e patentes)

As 10 melhores universidades do mundo:

As 20 universidades brasileiras mais bem colocadas