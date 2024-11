USP tem vagas para pós-graduação na área de computação sonora e musical

Novo campo de pesquisa do Programa de Pós-graduação em Sistemas de Informação (PPgSI) da Escola de Artes, Ciências e Humanidades (Each) da USP, a área de Computação Sonora e Musical tem inscrições abertas para pós-graduação em nível de mestrado, doutorado e doutorado direto. Ela faz parte do Laboratório de Áudio e Tecnologias Musicais (Latm) de Sistemas de Informação. As informações sobre o curso, que é gratuito, estão disponíveis neste link.

O processo seletivo para ingresso no mestrado é feito através de editais semestrais, quando o candidato pode conferir projetos e vagas oferecidas. O próximo edital para mestrado está publicado no site do programa, com inscrições abertas até o dia 30 de novembro para entrada no primeiro semestre de 2025, em projetos de Análise Computacional de Cena Auditiva e em Interfaces para Música 3D.

Para o curso de doutorado, inclusive para doutorado direto, o processo seletivo é realizado em regime de fluxo contínuo, por meio do envio de uma proposta de projeto de pesquisa, conforme divulgado nos editais publicados no site do programa.

A área de pesquisa em Computação Sonora e Musical considera que em um mundo cheio de revoluções, as tecnologias da criação e consumo sonoro também encontram-se em transformação. “A música sempre esteve de mãos dadas com as tecnologias de ponta, e hoje, de maneira mais ampla, as áreas de criação, distribuição e consumo de áudio e música encontram-se mais do que nunca partilhando das demandas de uma sociedade mais conectada, em um ambiente com sonoridades, estéticas e ferramentas em plena reinvenção, apontando para ousadas frentes”, destaca Regis Rossi Faria, professor da pós-graduação.

Ele explica que áreas como Inteligência Artificial e Machine Listening – a escuta automática, por trás de sistemas de identificação de sons e interpretação de cenas acústicas – trazem novos paradigmas para a produção sonora e para uma audição aumentada. “Novos meios e formatos para música digital e áudio imersivo/3D estão moldando uma nova escuta e transformando o acesso à comunicação sonora no século 21, o que requer ouvidos atentos e profissionais capacitados, tanto para inovar quanto para refletir sobre tudo isso”, diz o professor.

Para conhecer mais sobre a pós-graduação em Computação Sonora e Musical acesse este link. Para orientações em projetos do Laboratório de Áudio e Tecnologias Musicais clique aqui.

Para mais informações sobre o processo seletivo e inscrições para mestrado e doutorado em Sistemas de Informação, acesse a página do curso.