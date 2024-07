USP tem inscrições abertas para treinar estudantes para olimpíadas de matemática

O Instituto de Matemática e Estatística (IME) da USP está com inscrições abertas para o Polo de Treinamento para Olimpíadas de Matemática, voltado para estudantes do Ensino Médio interessados em aprimorar seus conhecimentos na disciplina. O curso é gratuito e presencial, e as inscrições estão abertas até o dia 26 de julho pelo formulário de inscrição.

O programa oferece a oportunidade de aprofundamento em conteúdos não convencionais, essenciais para competições como a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) e a Olimpíada Brasileira de Matemática (OBM). Além disso, o curso também busca incentivar professores do Ensino Fundamental II e Médio a criarem grupos de estudo em suas próprias escolas.

Sob a coordenação dos professores Cristina Cerri e Lucas Colucci, ambos do IME, o curso terá encontros aos sábados, das 8h30 às 12h30, nas seguintes datas: 17 e 31 de agosto, 14 e 28 de setembro, 19 e 26 de outubro, 9 e 23 de novembro. Com carga horária total de 32 horas, o programa é presencial e gratuito.

As aulas serão ministradas no IME, no campus da USP da capital, localizado na Rua do Matão, 1.010, Bloco B, bairro do Butantã, zona oeste de São Paulo.

Para mais informações, acesse o programa do curso. Para fazer a inscrição clique aqui.