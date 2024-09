USP tem 288 vagas para pós-graduação na área de comunicações e artes

Até esta sexta-feira (6) estarão abertas as inscrições para os processos de seleção de candidatos aos programas de pós-graduação da Escola de Comunicações e Artes (ECA) da USP. No total, são 288 vagas, distribuídas entre os cursos de mestrado, com duração de 24 meses, e de doutorado, com duração de até 48 meses. Os cursos são gratuitos.

Cada um dos seis programas realiza o seu próprio processo seletivo, com regras específicas. Todos os cursos adotam Políticas de Ações Afirmativas de Inclusão Social Étnico-Racial, destinando cotas para pessoas autodeclaradas pretas, pardas ou indígenas. Os cursos das áreas de Artes Cênicas e de Música ainda reservam vagas para pessoas trans e para pessoas com deficiência. Além disso, pessoas em situação de refúgio ou de vulnerabilidade socioeconômica também podem concorrer a cotas no programa de pós-graduação em Artes Cênicas.

As exigências e etapas de avaliação variam entre os diferentes programas. Pontos comuns a todos os processos seletivos são a análise de projeto de pesquisa e currículo, arguição oral e comprovação de proficiência em língua estrangeira. Outras formas de avaliação também podem ser aplicadas a depender do programa escolhido.

Confira, a seguir, mais informações sobre os processos seletivos específicos de cada programa:

Artes Cênicas

O Programa de Pós-graduação em Artes Cênicas (PPGAC) realiza processo seletivo para o preenchimento de até 36 vagas, entre os cursos de mestrado e de doutorado. Desse total, metade das vagas são reservadas aos candidatos que optarem por participar da política de ações afirmativas, voltada para a população negra e indígena, pessoas com deficiência, pessoas trans e travestis, pessoas em situação de refúgio, apátridas, portadoras de visto humanitário ou em vulnerabilidade socioeconômica.

O processo seletivo estrutura-se em três fases sucessivas e eliminatórias: a) análise de projeto de pesquisa e currículo; b) prova dissertativa e c) prova oral.

Dúvidas sobre o processo seletivo do PPGAC poderão ser esclarecidas durante um workshop que ocorrerá no dia 19 de setembro e será oferecido aos candidatos inscritos.

A pós-graduação em Artes Cênicas da ECA recebeu nota 6 na última avaliação quadrienal da Capes (2017-2021).

Para acessar o edital do PPGAC na íntegra, clique aqui.

Para mais informações sobre o processo seletivo do PPGAC, clique aqui.

Artes Visuais

O Programa de Pós-graduação em Artes Visuais (PPGAV) oferece até 24 vagas para mestrado e 23 vagas para doutorado, com ingresso em 2025. O programa reserva 30% das vagas para pessoas autodeclaradas pretas, pardas ou indígenas que optarem por participar da política de ações afirmativas.

A seleção será realizada por uma banca de professores, em três etapas consecutivas: a) avaliação de projeto de pesquisa, currículo e portfólio e/ou memorial; b) prova escrita e c) entrevista.

A pós-graduação em Artes Visuais da ECA obteve nota 5 na última avaliação quadrienal da Capes (2017-2021).

Para acessar o edital do PPGAV na íntegra, clique aqui.

Para mais informações sobre o processo seletivo do PPGAV, clique aqui.

Ciência da Informação

O Programa de Pós-graduação em Ciência da Informação (PPGCI) oferece 10 vagas para mestrado profissional, 21 para mestrado acadêmico e 25 para doutorado. Desse total, 25% das vagas serão reservadas para ações afirmativas, destinadas a pessoas autodeclaradas pretas, pardas ou indígenas.

O processo seletivo compreende três etapas eliminatórias: a) prova dissertativa; b) avaliação de projeto de pesquisa e currículo e c) comprovação documental e proficiência em língua estrangeira.

A comissão de seleção do programa realizará, no dia 27 de setembro, um workshop para as pessoas inscritas, no intuito de tirar dúvidas sobre o processo seletivo.

A pós-graduação em Ciência da Informação na ECA teve nota 4 na última avaliação quadrienal da Capes (2017-2021).

Para acessar o edital de seleção do mestrado e doutorado acadêmicos do PPGCI, clique aqui.

Para acessar o edital de seleção do mestrado profissional do PPGCI, clique aqui.

Para mais informações sobre os processo seletivos do PPGCI, clique aqui.

Ciências da Comunicação

O Programa de Pós-graduação em Ciências da Comunicação (PPGCOM) oferece até 49 vagas em 2025, das quais 29 são para mestrado e 20 para doutorado. O programa adota ações afirmativas em seu processo, reservando 35% das vagas às candidaturas de pessoas pretas, pardas e indígenas.

O processo seletivo, realizado integralmente de maneira remota e síncrona, será dividido em três fases sucessivas e eliminatórias: a) entrega de documentação e avaliação escrita; b) avaliação de projeto de pesquisa e currículo lattes e c) comprovação documental e proficiência em língua estrangeira.

A pós-graduação em Ciências da Comunicação da ECA obteve nota 5 na última avaliação quadrienal da Capes (2017-2021).

Para acessar o edital do PPGCOM na íntegra, clique aqui.

Para mais informações sobre o processo seletivo do PPGCOM, clique aqui.

Meios e Processos Audiovisuais

O Programa de Pós-graduação em Meios e Processos Audiovisuais (PPGMPA) oferece 27 vagas em 2025, distribuídas entre os cursos de mestrado e doutorado. Do total de vagas, 35% são destinadas às candidaturas de pessoas pretas, pardas e indígenas, em concordância com a Política de Ação Afirmativa de Inclusão Social Étnico-Racial.

O processo seletivo, realizado integralmente de maneira remota e síncrona, será dividido em três etapas: a) prova dissertativa; b) avaliação de projeto de pesquisa, currículo e histórico escolar e c) prova oral.

A pós-graduação em Meios e Processos Audiovisuais da ECA recebeu nota 5 na última avaliação quadrienal da Capes (2017-2021).

Para acessar o edital do PPGMPA na íntegra, clique aqui.

Para mais informações sobre o processo seletivo do PPGMPA, clique aqui.

Música

O Programa de Pós-graduação em Música (PPGMUS) oferece 73 vagas, das quais 36 são para mestrado e 37 para doutorado. O programa também adota ações afirmativas, reservando 30% das vagas para a população negra, 5% para pessoas transexuais ou travestis e 5% para pessoas com deficiência.