USP Ribeirão Preto abre inscrição para curso on-line sobre tributação de pequenas empresas

A Faculdade de Direito de Ribeirão Preto (FDRP) da USP promove o curso de difusão ‘Tributação das Pequenas Empresas’. As aulas, on-line, estão previstas para começar no dia 23 de abril, todas as terças-feiras, das 19h às 22h.

O curso tem como objetivo apresentar os princípios constitucionais acerca do tratamento favorecido das pequenas empresas; as razões socioeconômicas para o fomento das pequenas empresas; análise do Simples Nacional e é recomendado para estudantes, pequenos comerciantes e profissionais do campo tributário e empresarial.

São 30 horas de duração e custa quatro parcelas de R$ 649,00, com seis bolsas de estudo de 100% de desconto para pessoas com mais de 60 anos, docentes da USP, alunos de graduação ou pós da USP e funcionários da USP.

As inscrições para o processo seletivo de bolsas de estudo vão até 25 de março, para os demais interessados até 18 de abril e podem ser feitas clicando neste link.