USP quer levar “Desemparedamento de Escola” para diversas cidades do país

Metodologia de ensino premiada internacionalmente no ano passado em um evento da “Children & Nature Network”, instituição norte-americana que elege práticas incentivadoras do contato e conexão entre as crianças e a natureza, o “Desemparedamento de Escola” agora conta com a parceria do Instituto de Estudos Avançados (IEA) da Universidade de São Paulo (USP) de Ribeirão Preto.

Desenvolvida em toda a rede municipal de ensino de Jundiaí (cidade a aproximadamente 65km da capital paulista), dentro do Programa Escola Inovadora, a metodologia busca associar atividades de aprendizagem fora das salas de aulas ou até mesmo do ambiente escolar, mas que estejam sempre atreladas aos conteúdos curriculares das disciplinas, e priorizando o contato dos alunos com a natureza.

“A metodologia oferecesse possibilidades de enxergar e viver um novo momento educacional, e queremos ressignificar as aprendizagens”, diz Vastí Ferrari Marques, gestora de Educação da prefeitura de Jundiaí. Ela conta que as 110 unidades escolares da rede de ensino da cidade já adotam o “Desemparedamento da Escola”, iniciativa que surgiu durante a pandemia de Covid-19.

A gestora dá como exemplo o que acontece com os alunos da EMEB Aparecida Merino Elias, que fica localizada no bairro Medeiros, uma unidade escolar em que há espaços que possibilitam com que as crianças aprendam com e na natureza. “Lá elas aprendem na horta da escola, como no bosque, no parque naturalizado e no pátio, além de áreas com animais como coelhos, tartarugas e galinhas”, relata.

A comprovação científica do quanto a metodologia é eficiente para o aprendizado dos alunos é que agora caberá ao IEA da USP de Ribeirão Preto, trabalho que será coordenado pelo Prof. Dr. Mozart Neves Ramos, titular da Primeira Cátedra Sérgio Henrique Ferreira da IEA-USP de Ribeirão Preto, que têm atualmente parceria com 170 municípios, de dez estados brasileiros. “O Brasil precisa muito aprender com Jundiaí. Por isso queremos potencializar esse trabalho junto à rede e fora dela.”

“Jundiaí é referência no cuidado com as crianças, por priorizar já na primeira infância o brincar e o contato com a natureza para o desenvolvimento cognitivo, sensorial e motor dos nossos pequenos. Replicável, é uma metodologia que favorece o aluno pedagogicamente e desenvolve o ser humano. Portanto é importante mostrar isso para o mundo, na prática”, diz o prefeito Luiz Fernando Machado.