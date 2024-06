USP investirá R$ 41 milhões em bolsas para aprimoramento acadêmico na graduação

O Programa Unificado de Bolsas de Estudos para Apoio à Formação de Estudantes de Graduação (Pub) oferecerá quase 5 mil bolsas para estudantes de graduação desenvolverem projetos de ensino, pesquisa, cultura e extensão, e inclusão e pertencimento. A bolsa é oferecida a todos os alunos de graduação, não apenas aos inscritos no programa de permanência estudantil.

O valor mensal da bolsa é de R$ 700, com duração de 12 meses, a partir do dia 1º de setembro, sem renovação automática. As bolsas serão financiadas com recursos orçamentários da própria Universidade, que investirá R$ 41,4 milhões no programa.

O principal objetivo do programa é promover o engajamento dos estudantes nas atividades-fim da Universidade e contribuir para a formação cidadã e acadêmica dos futuros profissionais.

O programa é uma ação integrada das Pró-Reitorias de Graduação (PRG), Pesquisa e Inovação (Prpi), Cultura e Extensão Universitária (Prceu) e Inclusão e Pertencimento (Prip). A distribuição das bolsas de estudo para cada vertente dependerá da demanda e da avaliação das comissões estatutárias.

“Assim como aconteceu na edição passada, cada Pró-Reitoria será responsável por gerir as bolsas vinculadas aos projetos inscritos na respectiva vertente. O processo de avaliação terá a sua primeira etapa nas comissões estatutárias, pois são as instâncias mais indicadas para analisar a relevância e a exequibilidade das propostas”, explica o pró-reitor Adjunto de Graduação, Marcos Garcia Neira.

Ele também reforça que as novidades deste ano são a “criação da nova vertente Inclusão e Pertencimento, e a possibilidade de inscrever até três projetos, desde que as vertentes sejam distintas”.

Inscrição dos projetos

Os docentes interessados em atuar como orientadores dos bolsistas têm até o dia 18 de junho para inscrever seus projetos no Sistema Juno. As propostas devem se enquadrar em uma das quatro vertentes – ensino de graduação; cultura e extensão; pesquisa e inovação; e inclusão e pertencimento – e apresentar a motivação, os objetivos e as atividades que contribuirão para a formação acadêmica dos estudantes, bem como indicar o número de bolsistas solicitados.

Todos os docentes na ativa e os professores seniores podem submeter, cada um, até três projetos, desde que as vertentes sejam distintas.

As comissões estatutárias das unidades constituirão comitês de avaliadores locais para analisar e selecionar os projetos, encaminhando a recomendação e a solicitação das bolsas de estudo para as Pró-Reitorias competentes.

As Pró-Reitorias avaliarão e homologarão os projetos recomendados, adequando, se necessário, a quantidade de bolsas solicitadas com base nos pareceres dos comitês avaliadores e dos recursos disponíveis.

Inscrições dos estudantes para bolsas de estudo

Já os estudantes poderão se inscrever pelo sistema JúpiterWeb, no período de 29 de julho a 18 de agosto. É possível fazer a inscrição em até três projetos, que estarão disponíveis na plataforma.

O bolsista deverá dedicar 10 horas semanais às atividades do projeto, completando um total de 40 horas mensais.

É importante lembrar que os estudantes não podem acumular o recebimento de bolsas de estudo, com a exceção dos auxílios-permanência estudantil oferecidos pela Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento.

O edital completo do Programa Unificado de Bolsas está disponível na página da Pró-Reitoria de Graduação. As dúvidas poderão ser encaminhadas diretamente às Pró-Reitorias responsáveis pelas vertentes de Ensino (pubensino@usp.br), de Pesquisa e Inovação (pubpesquisa@usp.br), de Cultura e Extensão (pubceu@usp.br) e de Inclusão e Pertencimento (pub.prip@usp.br).