USP e Unicamp são as melhores universidades do país, aponta ranking

A Universidade de São Paulo (USP) está no primeiro lugar do Ranking Universitário Folha (RUF) 2024, divulgado nesta segunda-feira (21) pelo jornal Folha de S.Paulo. É o quarto ano consecutivo que a instituição, vinculada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (SCTI) do Estado, alcança o topo da lista organizada pelo veículo de comunicação paulistano.

Considerada a melhor em quatro de cinco indicadores, a USP é seguida pela Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), que ocupa o segundo lugar. Já a Unesp (Universidade Estadual Paulista) ocupa a sexta posição no ranking.

Com a melhor nota na classificação geral, a USP lidera em 33 das 40 carreiras avaliadas, como Direito, Administração e Psicologia. O levantamento, que está na décima edição, avaliou 203 instituições públicas e particulares brasileiras considerando as carreiras com maior demanda entre os estudantes.

Os indicadores considerados são ensino, pesquisa, mercado de trabalho, inovação e internacionalização. No RUF 2024, a USP só não está à frente em um indicador — o de ensino —, capitaneado pela Unicamp, a segunda colocada.

“O trabalho em equipe de profissionais dedicados, principalmente docentes muito qualificados, em um ambiente de pesquisa internacional, torna os alunos mais interessados e compromissados nas universidades públicas paulistas, fazendo com que, mais uma vez, estejamos liderando essa relevante classificação. Nossa missão é continuar o esforço na direção de promover excelência no ensino superior gratuito oferecido no âmbito do Estado de São Paulo”, diz o secretário da SCTI, Vahan Agopyan.