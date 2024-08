USP e as Profissões lança novo formato com o apoio de ex-alunos de escolas públicas na divulgação

A Feira USP e as Profissões é um evento totalmente gratuito e faz parte do Programa “USP e as Profissões” que realiza também visitas monitoradas nas unidades de ensino ao longo do ano.

A primeira edição aconteceu em 2001, no campus de Ribeirão Preto. Até 2019, diferentes campi da USP no interior promoveram edições anuais, em esquema de rodízio. Na capital, o evento acontece anualmente desde 2006. Após um período no campus Butantã, o evento foi realizado de 2014 a 2019 no Parque de Ciência e Tecnologia (CienTec) da USP. Em 2020 e 2021, as edições foram online, e em 2022 e 2023 retornou à Cidade Universitária. Em 2024 a organização aposta no sucesso do público digital, que atingiu mais de um milhão de participantes no somatório das edições de 2020 e 2021.

A carta de serviços da USP, atualizada em 2023, registra que são oferecidos 183 cursos de graduação na capital e no interior do estado, com mais de 58 mil alunos. A pós-graduação possui 264 programas com cerca de 30 mil matriculados.Texto | Elcio Silva – Da Divisão de Comunicação da Pró-reitoria de Cultura e Extensão Universitária da USP. Publicado originalmente em Jornal da USP.