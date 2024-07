USP celebra os 70 anos de ‘O Senhor dos Anéis’ em evento temático

A Universidade de São Paulo (USP) realizará, entre os dias 25 e 27 de julho, o I Encontro Internacional de Estudos Mitopoéticos, composto pela II Jornada de Estudos Mitopoéticos, um evento acadêmico, e pela II Convenção dos Anéis, de estilo feira medieval. A ser realizado no prédio de Letras da USP, o evento reunirá pesquisadores, especialistas e fãs da obra literária O Senhor dos Anéis, que completa 70 anos desde sua publicação em julho de 1954.

Totalmente gratuito, o evento trará palestras sobre contos de fadas, mitologia, literatura e estudos acerca do universo criado por J.R.R. Tolkien, com a presença de pesquisadores de todo o Brasil, como Ronald Kyrmse e Reinaldo José Lopes, e os palestrantes internacionais Sørina Higgins (EUA) e Eduardo Segura (Espanha), que participarão de forma remota. A partir do dia 26, sexta-feira, os presentes ainda poderão usufruir de atividades da II Convenção dos Anéis, que incluem mesas-temáticas, workshops, arquearia, batalha medieval, oficinas artísticas, concurso de cosplay e uma feira com livros, produtos artesanais e colecionáveis à venda.

Organizado pelo Grupo de Estudos Mitopoéticos (GEM) e pelo Conselho Branco Sociedade Tolkien (CBST), quem coordena o evento é a pesquisadora Cristina Casagrande, doutora em estudos literários tolkienianos pela USP, sob a liderança da professora Maria Zilda da Cunha, diretora do Grupo de Pesquisa de Produções Literárias e Culturais para Crianças e Jovens (USP-CNPq). “Esta vai ser uma ocasião de unir muitas das diversas dimensões da engenhosidade tolkieniana. Há espaço para as discussões intelectuais e haverá também muitas oportunidades lúdicas, unindo o melhor dos dois mundos para celebrar o aniversário da obra-prima de Tolkien”, comenta Cristina.

A fim de proporcionar uma experiência dinâmica para um público diverso que vai de jovens a adultos, a Toca São Paulo, o maior fã-clube tolkieniano do estado, vai utilizar os espaços abertos para garantir a diversão de todos com quiz, mesa de RPG e exibição de fan films. “Com a continuidade da série Os Anéis de Poder e o anúncio recente dos próximos filmes baseados em O Senhor dos Anéis, estamos apostando num crescimento do fandom. Essa é uma excelente oportunidade para que as pessoas se conectem com a saga que tanto amam e façam amizades pelo caminho”, acrescenta Danielle Campos, líder atual da Toca-SP e coordenadora desta edição da Convenção dos Anéis.

Quem passar por lá, ainda poderá participar de um bate-papo com informações inéditas, mediado por Cristina Casagrande, sobre a nova temporada da série O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder na sexta-feira, dia 26 de julho. Com data marcada para estrear no Prime Video em 29 de agosto, os fãs poderão trocar ideias e impressões sobre o lançamento.

Para a alimentação no local, além dos restaurantes e lanchonetes da própria universidade, o evento contará com foodtrucks que oferecerão combos temáticos. É também permitida a entrada com lanches e bebidas não alcóolicas.

Todas as palestras, comunicações acadêmicas da Jornada e demais atividades da Convenção são abertas ao público, à exceção dos workshops de élfico e caligrafia tolkieniana, que já estão com inscrições encerradas. Entusiastas de outras regiões poderão assistir às palestras e comunicações posteriormente no canal do YouTube da FFLCH-USP e de parceiros.

SERVIÇO

Evento: I Encontro Internacional de Estudos Mitopoéticos — O Senhor dos Anéis: 70 anos de A Sociedade do Anel

Data: 25 a 27 de julho. (atividades da Convenção dos Anéis a partir do dia 26)

Local: Universidade de São Paulo, prédio de Letras, FFLCH. Próxima à entrada da Biblioteca Florestan Fernandes.

Endereço: Tv. Doze, 350, Butantã – SP. CEP: 05508-000

Horário: Das 9h às 19h

Site do evento: www.mitopoetica.com.br

Instagram: @mitopoetica

Entrada franca.

Confira também: https://convencaodosaneis.com.br/ (Instagram@convencaodosaneis)

ATIVIDADES

· Palestras com acadêmicos e pesquisadores que estudam fantasia, contos de fadas, mitos e obras literárias.

· Mesa de RPG

· Roda de debate

· Exibição de fan film

· Exibição de batalha medieval

· Bate-papo — O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder

· Quiz

· Concurso de Cosplay

· Arquearia

· Contação de histórias para crianças

CONSUMO

· Barraca de expositores

· Produtos artesanais temáticos

· Venda de livros

· Foodtrucks