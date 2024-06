USP cai em ranking e perde liderança na America Latina para Universidade de Buenos Aires

A USP (Universidade de São Paulo) deixou de ser a melhor universidade da América Latina, sendo ultrapassada pela UBA (Universidade de Buenos Aires), a qual havia desbancado no ano passado, segundo o ranking QS World.

Na sequência aparece a UC (Pontifícia Universidade Católica do Chile). A lista foi divulgada nesta terça (4).

No cenário global, essas três universidades aparecem, respectivamente, na 71ª, 92ª e 93ª posições. Em 2023, a USP era a 85ª melhor.

A segunda universidade brasileira com mais alta pontuação no levantamento foi a Unicamp (Universidade de Campinas), 9ª melhor na América Latina e na 232ª posição do ranking mundial.

Em nível global, o MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusetts, em livre tradução) é a primeira instituição colocada, lugar que ocupa há 13 anos. O instituto é seguido pelas inglesas Oxford e Imperial College London.

O ranking QS World analisou mais de 17 milhões artigos científicos publicados pelos centros de ensino. As opiniões de 280 mil especialistas também foram ouvidas para construir o ranking.

Embora o Brasil seja o principal centro de pesquisa da América Latina, o país registrou um declínio acentuado no número de citações por docente no último ano, mostra a organização.

Na avaliação de pesquisas mais impactantes da QS, a USP é a universidade com o melhor desempenho na região. No mundo, entretanto, a universidade ocupa a 456ª posição nesse indicador.

Em termos de colaboração internacional, o Brasil também detém a pontuação média mais alta da América Latina, com a USP ocupando novamente a primeira posição.

Para o QS, porém, o país tem dificuldades para atrair talentos estrangeiros, especialmente estudantes, e possui um dos grupos de alunos menos diversificados do continente. As universidades argentinas, em especial a UBA, lideram neste quesito.

MELHORES UNIVERSIDADES DO MUNDO, SEGUNDO O QS WORLD

1ª: MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusetts)

2ª: Imperial College London

3ª: Universidade de Oxford

4ª: Universidade Harvard

5ª: Universidade de Cambridge

6ª: Universidade Stanford

7ª: ETH de Zurique

8ª: Universidade Nacional de Singapura

9ª: UCL (University College de Londres)

10ª: Caltech (Instituto de Tecnologia da Califórnia)

71ª : UBA (Universidade de Buenos Aires)

92ª: USP (Universidade de São Paulo)

93ª: UC (Pontifícia Universidade Católica do Chile)

232ª: Unicamp (Universidade de Campinas)