Uso excessivo de smartphones aumenta em 30% dores na coluna

A crescente dependência de dispositivos móveis, especialmente smartphones, está contribuindo para um aumento alarmante nas queixas de dores na coluna. Recentemente, clínicas especializadas relataram um aumento de 30% no número de pacientes buscando tratamento para esses problemas, o que tem gerado preocupações entre profissionais da saúde.

O ato de inclinar a cabeça para visualizar a tela do celular tem um impacto significativo sobre a coluna vertebral, podendo multiplicar por até cinco vezes a carga sobre essa região do corpo. Essa condição, comumente referida como “síndrome do pescoço tecnológico”, ocorre quando a cabeça é projetada para frente em ângulos que variam entre 45° e 60°, resultando em um aumento da pressão que pode chegar a seis vezes o peso natural da cabeça, que gira em torno de cinco quilos.

Especialistas em saúde afirmam que o uso excessivo de celulares está diretamente relacionado ao surgimento de problemas cervicais, além de dores nas costas e no pescoço. A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que cerca de 80% da população mundial enfrentará episódios de dor nas costas em algum momento da vida, o que ressalta a necessidade de conscientização sobre a importância da ergonomia e dos hábitos saudáveis.

Para mitigar os riscos associados ao uso prolongado de dispositivos móveis, especialistas recomendam a redução do tempo gasto em telas, ajustes na postura ao utilizar o celular e a prática regular de atividades físicas. A fisioterapeuta Priscila Cibils destaca: “É fundamental buscar ajuda médica ao primeiro sinal de dor para evitar complicações futuras”.