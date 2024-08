Uso de IA para melhorar a vida das pessoas é tema de evento online gratuito

De que forma a inteligência artificial (IA) está revolucionando a detecção de estruturas afetadas por desastres naturais, como as recentes enchentes em Porto Alegre, a identificação de animais para o monitoramento da biodiversidade e o diagnóstico da retinopatia prematura? Essas são algumas das perguntas que serão respondidas por Lucas Meyer, diretor de pesquisa da Microsoft, em um evento online gratuito do MBA em Inteligência Artificial e Big Data, oferecido pelo Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos.

O evento será transmitido no sábado, dia 24 de agosto, a partir das 10 horas (horário de Brasília), nos canais ICMC TV e MBA em Inteligência Artificial e Big Data no YouTube. Aberto à participação de todos os interessados, o evento não demanda inscrições prévias. A iniciativa faz parte do ciclo de palestras da disciplina Tendências e Mercado em Inteligência Artificial e Big Data, que discute temáticas atuais e contribui para a capacitação dos profissionais que cursam o MBA.

Sobre o palestrante – Especialista em tecnologia, Lucas vai explicar como a inteligência artificial pode auxiliar no compromisso de redução de desigualdades, auxílio a pessoas com deficiência visual e monitoramento de dados de biodiversidade e danos causados por desastres naturais. “O que eu faço no meu dia a dia e o que eu quero mostrar para os alunos são exemplos de como usar a IA para fazer uma diferença positiva na vida das pessoas da sociedade. Com alguma sorte, os alunos terão mais ideias para usar a IA em suas carreiras”, completa Lucas.

O profissional de 49 anos é formado em Ciências de Computação pelo Instituto de Matemática e Estatística (IME) da USP e completou sua Pós-Graduação em Finanças pela Universidade de Washington, nos Estados Unidos. Hoje, ele mora em Redmond, sede da Microsoft, no estado de Washington.

Lucas é diretor de pesquisa para modelos fundacionais no AI for Good Lab, departamento da Microsoft que cuida de propostas filantrópicas para fins sociais. Ele lidera projetos em processamento de linguagem natural para sustentabilidade e preservação do patrimônio cultural, além de colaborar com especialistas, pesquisadores e organizações em todo o mundo para solucionar problemas ambientais e socioeconômicos de elevada magnitude no planeta.

Antes de iniciar o desafio no AI for Good Lab, o cientista da computação trabalhou na tesouraria da Microsoft e na área de prevenção de fraudes da Amazon, aplicando modelos de linguagem como o OpenAI GPT para gerenciar e reduzir riscos.

Sobre o MBA

Oferecido pelo Departamento de Ciências de Computação do ICMC, o MBA em Inteligência Artificial e Big Data é o primeiro a abordar esses temas conjuntamente e a oferecer a possibilidade de escolha de disciplinas avançadas. A 4ª turma está em andamento e as inscrições para a próxima, que tem início previsto para julho de 2025, serão abertas em março do ano que vem.

Evento Usando IA para o bem

Quando: sábado, 24 de agosto, a partir das 10 horas (horário de Brasília)

Assista no canal MBA em Inteligência Artificial e Big Data do YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=QG4VzifDeCwAssista no canal ICMC TV do Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=PuCxqviwmXcConvidado: Lucas Meyer

Mediação: professora Solange Rezende