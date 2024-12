Uso de dinheiro em queda: PIX domina preferências dos brasileiros, revela Banco Central

Um estudo recente do Banco Central do Brasil revela tendências significativas no comportamento dos brasileiros em relação ao uso de dinheiro em espécie, contrastando com a ascensão do PIX, sistema de pagamento instantâneo que tem se consolidado como principal ferramenta financeira desde seu lançamento em 2020. A pesquisa, intitulada “O Brasileiro e sua Relação com o Dinheiro”, foi divulgada na quarta-feira (4) e envolveu entrevistas com mil pessoas residentes em capitais brasileiras com mais de 100 mil habitantes, realizadas entre 28 de maio e 1 de julho de 2024.

Os resultados mostram uma redução notável no uso frequente de dinheiro em espécie. Em 2021, 20,1% dos participantes relataram o uso muito frequente de cédulas e moedas, enquanto em 2024 esse número caiu para 13,2%. Simultaneamente, a popularidade do PIX aumentou substancialmente, sendo mencionado por 76,4% dos entrevistados como o método preferido para compras em 2024, comparado a 46,1% em 2021. O levantamento aponta que o PIX é utilizado mais frequentemente por 46,1% das pessoas entrevistadas neste ano, superando significativamente o uso de dinheiro (22%), cartões de débito (17,4%) e crédito (11,5%).

O estudo também destaca que o uso do dinheiro físico persiste, especialmente entre indivíduos com menor renda. Cerca de 75% daqueles que ganham até dois salários mínimos continuam utilizando notas e moedas do Real. Este percentual diminui à medida que a renda aumenta: entre cinco e dez salários mínimos, o uso cai para 59,4%, e entre aqueles que recebem acima de dez salários mínimos, chega a 58,3%. Além disso, a pesquisa identifica um uso ligeiramente mais elevado de dinheiro em espécie entre os idosos: 72,7% das pessoas com 60 anos ou mais ainda utilizam esse meio de pagamento, comparado a 68,6% entre jovens de 16 a 24 anos.

Com esses dados, o Banco Central busca não apenas entender as mudanças nas práticas financeiras da população brasileira, mas também melhorar a gestão do meio circulante e a comunicação sobre as características das cédulas e moedas nacionais. O estudo reforça o papel cada vez mais central do PIX no cotidiano financeiro dos brasileiros enquanto aponta para desafios na inclusão digital e no acesso aos novos sistemas de pagamento.