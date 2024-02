Usher levanta público no intervalo do Super Bowl com show repleto de convidados e sucessos

O cantor norte-americano Usher passou pelos seus 30 anos de carreira durante os 13 minutos de sua apresentação no domingo, 11, na final do Super Bowl, em Las Vegas. No intervalo do jogo da NFL, principal liga de futebol americano, entre Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers, Usher levantou a plateia ao som de grandes sucessos de sua carreira, como Yeah!.

O artista de 45 anos abriu a apresentação com Caught Up e depois trouxe uma espécie de tributo ao gênero R&B. A apresentação contou com participações de Alicia Keys, HER, Ludacris e Lil Jon. Usher encerrou o show com seu grande sucesso, a música Yeah!.

Segunda vez

Esta é a segunda vez que Usher canta no Super Bowl. Em 2011, o artista fez uma participação no show do grupo Black Eyed Peas.

“Desde aquele dia, eu queria voltar para aquele palco”, declarou Usher no Good Morning America. Na ocasião, o cantor cantou a música OMG.

As apresentações de cantores no intervalo do jogo já são uma tradição da TV norte-americana, artistas como Michael Jackson, Diana Ross e Prince já participaram do show.

No ano passado, a cantora Rihanna foi a atração da noite.

O cantor Usher estourou no Brasil na década de 2000 com a música Yeah!. Vencedor de oito Grammys, o artista é um dos astros do mercado de R&B.

10 maiores audiências em shows do intervalo no Super Bowl

1 – Rihanna (2023) – 121 milhões de espectadores

2 – Katy Perry (2015) – 118, 5 milhões de espectadores;

3 – Lady Gaga (2017) – 117, 5 milhões de espectadores;

4 – Coldplay (2016) – 115, 5 milhões de espectadores;

5 – Bruno Mars (2014) – 115, 3 milhões de espectadores;

6 – Black Eyed Peas (2011) – 111 milhões de espectadores;

7 – Beyoncé (2013) – 108, 7 milhões de espectadores;

8 – The Who (2010) – 106 milhões de espectadores;

9 – Justin Timberlake (2018) – 103, 4 milhões de espectadores;

10 – Shakira e Jennifer Lopez (2020) – 101, 3 milhões de espectadores.