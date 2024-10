USF Ouro Fino completa primeiro ano de funcionamento com mais de 16 mil atendimentos

A Unidade de Saúde da Família (USF) de Ouro Fino, em Ribeirão Pires, completou um ano de funcionamento desde sua reforma e modernização, realizadas pela Prefeitura. No primeiro ano de atividades, a unidade realizou 16.230 atendimentos individuais e mais de 31 mil procedimentos, incluindo vacinas, visitas domiciliares, atendimentos odontológicos, entre outros serviços.

Entre as melhorias na unidade está reforma estrutural completa. A USF ganhou acessibilidade e também sistema informatizado, que está sendo implantado em toda a rede municipal de saúde para dinamizar o atendimento prestado aos moradores. Atualmente, a unidade conta com cerca de 10 mil pessoas referenciadas, oferecendo consultas em ginecologia, pediatria, psicologia, nutrição e odontologia, além do atendimento generalista.

De lá para cá, a unidade soma histórias como a de Rosana Maria de Melo, 60 anos, que utiliza o serviço da unidade junto com seu filho Paulo César, de 17 anos, portador de síndrome de Down. “Eu aprovo demais essa reforma. Moro aqui há 32 anos e não esperava que a gente fosse ter uma unidade tão moderna como essa. O atendimento é ótimo”, destacou Rosana

A modernização da USF de Ouro Fino faz parte do pacote de investimentos da Prefeitura em toda a rede de saúde. Novos equipamentos como Centro de Especialidades Médicas e Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher, além da USF Parque Aliança, foram entregues. Modernização da USF Luzo, entrega da nova sede do CAPS Infantojuvenil e também Centro Odontológicos fazem parte das ações. A entrega do novo Hospital e Maternidade São Lucas – Unidade Santa Luzia está entre os destaques.

A rede de Atenção Primária ganhará, em breve, a 11° unidade, no Jardim Serrano. Na Vila Sueli, construção de nova USF está em andamento. Nos dois bairros, as obras estão avançadas.

A Unidade de Saúde da Família (USF) Ouro Fino está localizada na Rodovia Índio Tibiriçá, S/n e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.