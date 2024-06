USF do Parque Aliança, em Ribeirão Pires, completa um ano de atividades com 80 mil atendimentos

A USF (Unidade de Saúde da Família) do Parque Aliança, em Ribeirão Pires, comemora nesta segunda-feira (17) um ano de atividades. Nos primeiros doze meses de funcionamento, as equipes do bairro realizaram mais de 80 mil consultas em ginecologia, pediatria, psicologia, nutricionista e clínica geral. As obras da USF, que estavam paralisadas até 2022, foram retomadas pela Prefeitura e entregues aos moradores em junho do ano passado.

“Com boa gestão e compromisso com a população, retomamos importantes projetos que estavam parados. A USF do Parque Aliança, a maior da cidade, facilitou o acesso da população aos serviços básicos de saúde. Mais do que investimentos, estamos levando bem-estar e dignidade para quem vive nos bairros de Ribeirão Pires”, destacou o prefeito Guto Volpi.

A unidade do Parque Aliança conta com sala que comporta 12 agentes comunitários – maior equipe da cidade – três salas de espera, oito consultórios, sala de raio-x, pediatria, vacinas, entre outras. A USF atende, além do Parque Aliança, moradores dos bairros Vila Belmiro, Serrano, São Caetaninho, Vila Gomes e Planalto.

Moradora do Parque Aliança, Marinês Monteiro, 37 anos, elogiou o serviço prestado pela USF do bairro. “O serviço não tem o que questionar. O atendimento é excelente, desde os profissionais e médicos e temos tudo que buscamos aqui”, avaliou a moradora.

A revitalização do espaço de saúde faz parte do pacote de investimento da Prefeitura para a modernização da rede de Atenção Básica – USF e UBS – que também se estendeu para a USF Jardim Luzo, Ouro Fino e também a construção da nova unidade na Vila Sueli e também a 11° USF, com obras em andamento no Jardim Serrano.

A USF Parque Aliança está localizada na Rua Antônio Fortes e funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.

Histórico da obra – Anunciada em 2014 com recursos da União, a obra da USF Parque Aliança ficou parada por nove anos. Para regularizar a situação da cidade junto ao Governo Federal, a Prefeitura precisou fazer, em 2021, a devolução de R$ 750 mil do Tesouro Municipal. Com isso, foi possível retomar e concluir as obras da USF Parque Aliança.