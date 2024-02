USCS tem inscrições abertas para oficinas culturais gratuitas

Estão abertas, até 29/2/24 (quinta-feira), as inscrições para as Oficinas Culturais da USCS (Universidade de São Caetano do Sul), nas áreas de canto/coral, dança, teatro e banda marcial (instrumentos e corpo coreográfico).

As inscrições para o processo de seleção são gratuitas e podem ser realizadas em: https://noticias.uscs.edu.br/oficinas-culturais-2024/.

“É a USCS contribuindo para o fomento da cultura em São Caetano, com uma série de atividades que possibilitam inserção e convivência de nossos alunos com a comunidade, contribuindo, sobretudo, para a formação integral dos participantes. É, de fato, ação que produz arte e cultura na universidade”, afirma Leandro Prearo, reitor da USCS.

Veja abaixo os detalhes de cada oficina:

Oficina de Canto/Coral: Tem por objetivo proporcionar iniciação ao canto, tendo duração de um ano. As aulas acontecerão na capela do campus Barcelona (Av. Goiás, 3400, Barcelona, SCS), às quartas-feiras, das 17h20 às 19h20. Idade mínima: 14 anos. 40 vagas.

Oficina de Dança: O corpo em Movimento: Em sua 5ª edição, tem por objetivo trabalhar a consciência corporal, a autonomia e o equilíbrio de si mesmo, a partir dos estudos individuais e coletivos do movimento, das ações e dos gestos. A duração é de um ano. As aulas acontecerão no campus Conceição (Rua Conceição, 321, Santo Antônio, SCS), aos sábados, das 14h às 17h. Idade mínima: 16 anos. 25 vagas.

Oficina de Teatro: Em sua 29ª edição, oferece aulas de interpretação, dramaturgia, expressão corporal e canto no teatro, a duração é de 1 ano. Entre os objetivos das atividades, estão o acesso à arte e o domínio de ferramentas como voz, gestos e construção do discurso e do olhar, importantes para todas as profissões e para diversas áreas da vida. As aulas acontecerão no campus Centro (Rua Santo Antônio, 50. Centro, SCS). No primeiro semestre do ano, as aulas acontecem aos domingos, das 11h às 14h. No segundo semestre, as aulas serão aos sábados (das 14h às 17h) e aos domingos (das 11h às 14h). Idade mínima: 16 anos. 30 vagas.

Oficina de Banda Marcial (instrumentos): Tem por objetivo proporcionar iniciação à música, tendo duração de um ano. As aulas irão acontecer no campus Conceição, em diferentes dias e horários (nas categorias sopro, percussão e ensaio geral), sendo todos durante a semana e à tarde. Idade mínima: 14 anos. 40 vagas.

Oficina de Banda Marcial (corpo coreográfico): A oficina tem por objetivo proporcionar iniciação à dança, com duração de um ano. As aulas irão acontecer no campus Conceição, em diferentes dias e horários (grupos 1 e 2 e ensaio geral), sendo todos durante a semana e à tarde. Idade mínima: 14 anos. 40 vagas.

Informações e inscrições em: https://noticias.uscs.edu.br/oficinas-culturais-2024/

Outras informações ou dúvidas: marina.rodrigues@online.uscs.edu.br

Endereços dos campi:

Campus Barcelona: Av. Goiás, 3.400 – Barcelona – São Caetano do Sul

Campus Centro: Rua Santo Antônio, 50 – Centro – São Caetano do Sul

Campus Conceição: Rua Conceição, 321 – Santo Antônio – São Caetano do Sul