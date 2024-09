USCS recebe paisagista que acompanhou o trabalho de Roberto Burle Marx

Dando início à semana de Arquitetura e Design da USCS (Universidade Municipal de São Caetano do Sul), a instituição recebe hoje, no Auditório do Campus Conceição (Rua Conceição, 321, Santo Antônio, São Caetano do Sul – SP), o paisagista Hugo Biagi, que abordará a vida e obra do maior paisagista brasileiro, Roberto Burle Marx. Hugo trabalhou com Burle Marx em sua fase mais criativa e mostrará seu processo de elaboração dos projetos, além de suas obras mais significativas e inspiradoras. A atividade é gratuita e aberta á comunidade.

Palestra com paisagista Hugo Biagi, abordando vida e obra de Roberto Burle Marx

Dia: 2/9, das 19h30 às 21h30.

Local: Auditório do Campus Conceição (Rua Conceição, 321, Santo Antônio, em São Caetano do Sul – SP).

Gratuito, aberto à comunidade.