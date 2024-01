USCS recebe Antonio Roque Citadini, para aula inaugural da Escola de Governo USCS/PMSCS

Nesta quinta-feira (1/2/24), a partir das 20h, acontece, no auditório do campus Barcelona da USCS (Universidade de São Caetano do Sul), a aula inaugural da Escola de Governo USCS/PMSCS, que oferecerá o MBA em Gestão Pública.

Estão confirmadas também as presenças do prefeito de São Caetano do Sul, José Auricchio Júnior, e do reitor da USCS, Leandro Prearo. O evento contará também com a palestra do coordenador do MBA em Gestão Pública da USCS, prof. Alvaro Toshio Takei.

Citadini está no cargo de conselheiro do TCESP desde 1988 tendo sido Presidente durante os mandatos de 1991, 1998, 2007, 2013 e 2019. Participou também do comando administrativo da Casa, como Vice-Presidente e Corregedor, e foi um dos defensores da descentralização do TCESP com a criação das Unidades Regionais no Estado.

A Escola de Governo USCS/PMSCS é um programa oferecido, de forma gratuita, a agentes públicos da Prefeitura de São Caetano do Sul, suas fundações e autarquias. Em sua primeira edição, oferecerá o MBA em Gestão Pública, certificado pela USCS.

Quando: 1/2/24 (quinta-feira), 20h.

Onde: Auditório Prof. Helcio Quaglio, da USCS – Campus Barcelona

Av. Goiás 3400. Barcelona, São Caetano do Sul – SP.