USCS realiza ciclo de palestras sobre os 30 anos de Plano Real

Na última semana, (14 e 15/8), o curso de Ciências Econômicas da USCS (Universidade de São Caetano do Sul) realizou um ciclo de palestras para comemorar os 30 anos de Plano Real. As atividades aconteceram no auditório do campus Barcelona, no período da noite.

No dia 14, a USCS recebeu o professor titular da Unicamp, Fernando Nogueira da Costa, que trouxe aos estudantes uma exposição sobre os desafios do desenvolvimento socioeconômico do país e a importância do economista no processo de construção de uma sociedade mais produtiva e inclusiva.

No dia 15, foram realizados dois eventos, em sequência. O primeiro tratou do tema empreendedorismo, contando com a presença do executivo da Euro17, Marcelo Carvalho, que apresentou dicas valiosas de como abrir uma empresa e fazê-la prosperar. Após este, foi realizada uma mesa redonda formada pelos economistas e docentes da USCS, professores Volney Gouveia, Roberto Vital, Alessandro Gumier, Sandro Maskio, Rogério Lopes e Lúcio Freitas, que compartilharam – cada qual a seu modo – visões sobre a economia brasileira à luz dos 30 anos de Plano Real. Os eventos contaram com mais de 600 participantes e foi uma excelente oportunidade para compartilhar os conhecimentos produzidos no âmbito do curso de Ciências Econômicas.

“O curso de Ciências Econômicas não poderia se furtar de proporcionar aos seus estudantes uma reflexão sobre os 30 anos do fim da hiperinflação no país. O evento foi uma oportunidade de imersão de nossos estudantes na história econômica do país a partir da percepção dos professores do curso, que vivenciaram a experiência do plano de estabilização à época. E não paramos por aí. Em breve teremos novos programas que darão continuidade às reflexões!”, afirma o gestor do curso de Ciências Econômicas da USCS, prof. Volney Ap. Gouveia.

Sobre o curso de Ciências Econômicas da USCS

O curso de Ciências Econômicas da USCS apoia-se no tripé excelência, tradição e qualidade. Proporciona aos seus estudantes o desenvolvimento de suas capacidades analítica, lógica e reflexiva, explorando o conhecimento do dia a dia de forma prática e combinando o desenvolvimento das habilidades qualitativas e quantitativas. Em sua trajetória acadêmica, o estudante conta com cinco trilhas de formação: Economia das Finanças, Economia de Empresas, Economia Social e Institucional, Política Econômica e Conjuntura e Pesquisa em Economia. Os conteúdos de cada trilha estão bem distribuídos no decorrer dos semestres para tornar o aprendizado mais eficaz. Em cada semestre são disponibilizados os conteúdos de cada trilha de formação.