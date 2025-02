USCS realiza aula sobre novas propostas de modelo de diagnóstico para obesidade

A Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS) por meio do seu curso de Nutrição, inicia, nesta quinta-feira (20), as Quintas Científicas, uma série de encontros semanais ao longo do semestre para discussão de temas de nutrição com foco na prática clínica interdisciplinar. A atividade é destinada, principalmente, a alunos de graduação nas áreas de nutrição e saúde em geral, mas aberta a toda a comunidade. Os temas a serem apresentados envolvem a discussão de casos clínicos, atualização para o mercado de trabalho, prescrição de dietas enterais e abordagem de nutrição comportamental entre outros.

A primeira reunião, que ocorre amanhã (20), das 11h40 ás 12h30, tratará do tema “Novas propostas de modelo de diagnóstico para obesidade”, com discussão do tema a partir de publicação da revista acadêmica internacional The Lancet. A publicação apresenta as novas diretrizes sobre a obesidade, que entrarão em vigor em 2025, desenvolvidas por uma comissão de 58 especialistas internacionais. Dentre elas, o reconhecimento de que a obesidade é uma doença de origem multifatorial. “Este primeiro evento, no qual discutiremos sobre a publicação da revista The Lancet, buscará, além de tratar do acolhimento desses pacientes, que hoje passam por estigma de que a obesidade advém de falha comportamental, trazer mais informações acerca da nova abordagem discutida pelos pesquisadores, que a reconhecem como uma doença crônica contínua, e não apenas como um fator de risco”, explica a docente da Clínica de Nutrição da USCS e palestrante do evento, profª. Patrícia Couceiro.

Para participar dos encontros, não é necessário inscrição prévia. Para o evento desta quinta-feira, o link de acesso é https://meet.google.com/vtq-uwyu-vto. Na próxima semana (27), está prevista a discussão “Da escrita à publicação científica na era da Inteligência Artificial (IA)”.

Mais informações sobre os eventos e a Clínica Escola de Nutrição da USCS podem ser obtidas pelo e-mail [email protected], telefone 11 4239-3224.

As Quintas Científicas têm como objetivo propor discussões de temas de nutrição com foco na prática clínica interdisciplinar. Participam do projeto, docentes e alunos em estágio curricular na clínica-escola de nutrição. Durante o semestre, estão previstas outras atividades, além das palestras semanais.

Sobre a palestrante

Patrícia Couceiro Santos, docente na Clínica-Escola de Nutrição da USCS, é Nutricionista, Mestre pela FSP/ USP (2018), Especialista em Saúde Pública pela FSP/ USP (2012), Especialista em Nutrição nas Doenças Crônico-Degenerativas pelo Instituto de Ensino e Pesquisa Albert Einstein/SP (2006). Atuou por 15 anos como nutricionista na Atenção Básica e nos Centros Integrados de Saúde e Educação (CISES) da Prefeitura de São Caetano do Sul. Participou do grupo de pesquisa no Inquérito de Saúde no Estado de São Paulo (ISA-SP), com ênfase em índices de composição corporal, fragilidade óssea e envelhecimento.